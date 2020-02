Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

NBA All-Star Game: o final de semana mágico do basquete

Se a maioria dos fãs de basquete adora poder estar assistindo aos jogos da época regular e dos playoffs da NBA, a verdade é que os fãs casuais da NBA se juntam todos para assistirem aos melhores jogadores da liga americana se desafiando uns aos outros.

Esse é o poder do final de semana do All-Star Game da NBA. De sexta a domingo, todos os fãs de basquete podem assistir a alguns dos melhores jogadores do mundo de basquete se desafiando no Concurso das Enterradas, ou até mesmo no “Skill Challenge”, Torneio de Bolas de 3 pontos ou até mesmo o jogo das “Estrelas em Ascensão”.

Contudo, antes mesmo dessa pausa para o All-Star Game, é importante anotar que, de acordo com os últimos resultados da NBA, a batalha pelo melhor time desta temporada será entre Lakers e Bucks.

O final de semana onde os maiores atletas de basquete se desafiam

Apesar de não ser uma prova competitiva, não existem nenhum jogador, eleito para o All-Star, que não admita que vai sempre jogar e competir no melhor das suas habilidades. Sendo que, sem dúvida alguma, é isso que se espera no NBA All-Star Game 2020, no recinto de Chicago- local onde Michael Jordan se tornou o melhor jogador de basquete da história.

Com o apogeu do final de semana é o jogo entre os All-Stars, mais concretamente o time do Lebron James contra o time do Giannis, a verdade é que os eventos que antecedem esse grande jogo, no domingo, também estão conseguindo ganhar cada vez mais fama.

Sexta-feira dá lugar para os mais jovens brilharem

Mesmo tendo mudado muito as regras ao longo dos anos, o jogo dos “Rising Stars” ainda coloca frente a frente os melhores jogadores de segundo ano e os rookies, sendo agora ambos separados pelo time “World” e o time dos Estados Unidos.

Contudo, antes mesmo desse jogo dos jogadores novatos que mais estão brilhando na NBA, há também lugar para o jogo das celebridades, onde alguns grandes nomes da indústria da música, de Hollywood, entre muitos outros, se divertem ao máximo nesse final de semana de basquete tão especial.

O dia mais importante é o de Sábado?

Devido à falta do aspecto defensivo no jogo de domingo, muitos fãs e torcedores da NBA garantem que o verdadeiro NBA All-Star se joga no sábado. Isso porque, é no sábado que o atleticismo e as habilidades dos jogadores da NBA são mais postos à prova.

Primeiramente, há lugar ao jogo das habilidades, onde alguns dos melhores bases, e outros jogadores talentosos da NBA, têm que passar por vários obstáculos. Quem conseguir cumprir o circuito mais rapidamente acaba ganhando.

Após esse evento, é hora para a prova dos lançamentos de 3´s. Aqui os melhores lançadores se juntam para competir e mostrarem a todo o mundo quem é o melhor lançador sob pressão.

Finalmente, o “main event” de sábado é, sem dúvida alguma, o Concurso das Enterradas. Grandes nomes como Jordan ou Vince Carter já se eternizaram graças a essa prova, onde os jogadores mais atléticos mostram toda sua capacidade física, ao mesmo tempo que tentam misturar criatividade e dificuldades às suas enterradas.