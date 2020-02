* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

Polícia procura homem fantasiado que amedronta as pessoas há 4 anos

Um homem bizarro vestido de látex está aterrorizando as ruas da pequena Claverham, no sul do Reino Unido. Segundo relatos de moradores locais, ele corre pelas ruas, salta gruninhos perturbadores e ameaças para quem passa.

A polícia começou a registrar a atuação do estranho sujeito em 2019, mas moradores relatam ter aparecimentos muito mais antigos. Autoridades chegaram até a prender uma pessoa em novembro passado, mas recentemente uma nova aparição aconteceu. As buscas continuam.