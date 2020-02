Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Prefeitura combate focos do Aedes aegypty em toda a cidade

Montes Claros – O Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), realizado de 6 a 8 de janeiro, mostra Montes Claros com um nível de infestação de 10,3%, mais de dez vezes, portanto, do que recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de menos de 1%. Baseado nos dados do LIRAa, que aponta as regiões com maior ocorrência do mosquito, a Prefeitura vem realizando diversas ações de combate ao inseto, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

No dia 10 de fevereiro, agentes do CCZ visitaram 884 imóveis no bairro Castelo Branco. Na ação foram eliminados 181 focos do mosquito. Foram recolhidas, ainda, três caçambas de resíduos sólidos.

No dia 12, o CCZ esteve nos bairros Chiquinho Guimarães, Vera Cruz e Vila Tupã. No Chiquinho Guimarães, onde foram vistoriadas 1.475 residências, 61 focos do mosquito foram eliminados, e quatro caçambas com resíduos sólidos foram recolhidas. Nos bairros Vera Cruz e Vila Tupã, os agentes visitaram 1.899 imóveis, eliminando 176 focos do mosquito e recolhendo cinco caçambas com resíduos sólidos.

Para o coordenador do CCZ, Flamarion Cardoso, é imprescindível que a população faça sua parte no combate ao transmissor da dengue: “é necessário que os moradores façam uma inspeção de pelo menos 10 minutos em seus quintais, tampem tambores e outros recipientes abertos, limpem as calhas e recolham todo os resíduos que possam acumular água, como latas, plásticos e pneus, direcionando-os para a coleta seletiva. É preciso também cuidado com as vasilhas de água dos animais domésticos, com as bandejas na parte inferior das geladeiras e com os ralos dos banheiros”.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2211-4407 e 0800-283-3330 (Disque Dengue).