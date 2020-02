* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2020.

Jovem leiloa virgindade para pagar dívida com hospital

Dois anos após sofrer um acidente de carro, uma jovem de 20 anos resolveu leiloar sua virgindade para, segundo ela, saldar uma dívida que tem com o hospital. Amanda sofreu o acidente com 18 anos e deve R$ 282 mil ao hospital onde fez o tratamento.

A suíça afirmou que não se importa com quem será o vencedor do leilão. “A virgindade não tem hoje o mesmo significado que tinha antigamente. Não me importo com quem eu vou perde-la”, disse Amanda, em reportagem do “Daily Star”.

O processo está sendo feito pela empresa alemã Cinderella Escorts, especialista em eventos como este. Esse tipo de leilão não é ilegal na Suíça e está se tornando cada vez mais comum no país europeu.