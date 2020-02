* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2020.

Funcionário é demitido após tomar banho em banheira de restaurante

Um funcionário da rede de fast food Wendy’s foi demitido após tomar um longo banho de espuma na pia do restaurante. Para completar tudo, o cidadão ainda filmou tudo e publicou no Tik Tok.

As imagens circularam pelas redes sociais e visto centenas de milhares de vezes. Segundo o tabloide inglês Mirror, as imagens foram gravadas em uma unidade do Wendy’s em Greenville (Carolina do Sul, EUA).

A Wendy’s afirmou, em um comunicado enviado ao site Newsweek, que “todos os funcionários vistos no vídeo foram demitidos”.