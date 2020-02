Montes Claros – Confira as vagas de emprego oferecidas pelo Sine de Montes Claros no dia de hoje (20/02/2020)

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – No UAI em Montes Claros, o Sine (Sistema Nacional do Emprego) em Montes Claros, está oferecendo 13 vagas para 9 cargos, nesta quinta-feira (20/02/2020).

Os interessados em concorrer aos cargos devem procurar o Sine no UAI, na Av. Donato Quintino,90 (Dentro do Montes Claros Shopping Center), no bairro Cidade Nova, munidos de Carteira de Trabalho , CPF e Identidade.