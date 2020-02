Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – 4.500 pequenos negócios do Norte de Minas serão atendidos pelo Sebrae na sua Empresa em 2020

Norte de Minas – Desde janeiro, as Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEIs) do Norte de Minas estão recebendo atendimento personalizado do Sebrae Minas. A meta do programa Sebrae na sua Empresa é visitar 69.600 empreendimentos de Norte a Sul do estado. Na regional Norte serão atendidos mais de 4.500 pequenos negócios nas cidades das microrregionais de Montes Claros, Januária, Janaúba, Pirapora, Serra Geral e Alto Rio Pardo.

Os interessados em receber a visita do Sebrae Minas poderão solicitar o atendimento gratuito pelos telefones 0800 570 800 ou (38) 3224-7350.

Até dezembro deste ano, atendentes do Sebrae Minas irão, pessoalmente, até as empresas para realizar o diagnóstico do empreendimento e oferecer sugestões de como aprimorar a gestão de cada negócio. ”É um atendimento gratuito em que disponibilizamos planilhas, ferramentas de gestão e fazemos o acompanhamento de cada negócio, de acordo com a disponibilidade de tempo dos empreendedores”, explica o assistente do Sebrae Minas, Mateus Santos.

O Sebrae na sua Empresa tem atendentes espalhados por toda a região. Durante a visita são coletados dados cadastrais da empresa e do empreendedor, informações sobre a gestão nas áreas de finanças, mercado, pessoas, inovação e sustentabilidade. Em até uma hora, o empreendedor recebe um diagnóstico onde são identificadas as possibilidades de melhorias e apresentadas, gratuitamente, as soluções que podem contribuir para resultados mais expressivos.

Desde 2015, 393 mil empreendimentos foram atendidos pelo programa em todo o estado, com o objetivo de oferecer comodidade ao empreendedor e unir teoria e prática para ampliar a competitividade dos pequenos negócios. O empreendedor atendido recebe um material exclusivo com dicas de gestão voltadas para as atividades de alimentação fora do lar, açougue, minimercado, loja de autopeças, oficina mecânica, salão de beleza, varejo da moda, loja de material de construção, farmácia, padaria e mercado pet.

Atendimento e suporte

Quem já recebeu o atendimento do programa, confirma que a iniciativa foi e continua sendo fundamental para o seu negócio, como conta Marcelo de Jesus Cardoso, MEI que atua no setor de produção de fornos artesanais no bairro Jardim Brasil, em Montes Claros. “Sou muito grato ao Sebrae por tudo o que eles têm feito para me ajudar. O que eu preciso sobre formação de preço de venda, tendências de mercado, divulgação ou qualquer outra dúvida referente ao meu negócio eles estão sempre à disposição para me explicar e orientar. Só tenho a agradecer e indicar o atendimento para outras pessoas”, conta o MEI, que recebeu a primeira visita do Sebrae em 2017.

Sebrae na sua Empresa

Informações: 0800 570 0800 ou (38) 3224-7350