Voos de ida e volta de Montes Claros para SP por R$ 404,87, Porto Seguro R$ 588,14 e Salvador a partir de R$ 593,23

22 de fevereiro de 2020.

Na pesquisa que a nossa equipe realizou você encontra opções de passagens com descontos para viajar nos meses de março, abril, maior e junho, exceto nos feriados deste período.

As companhias aéreas aproveitaram o clima de alegria do Carnaval e lançaram uma promoção incrível de passagens aéreas. Os passageiros do Norte de Minas podem viajar para vários destinos com descontos especiais. Nos voos de Montes Claros para São Paulo a ida e a volta custam apenas R$ 404,87. Nossa equipe encontrou passagens de ida e volta de Montes Claros para Vitória por apenas R$ 555,42. Mas se você não abre mão de viajar para curtir as belas praias da Bahia, relaxe que também tem promoção! De Montes Claros para a bela Porto Seguro a ida e a volta custam apenas R$ 588,14. (Veja na imagem abaixo e confira outras ofertas).

As passagens de ida e volta de Montes Claros para Salvador estão disponíveis nesta promoção por apenas R$ 593,23. Os outros destaques são a ida e a volta do Norte de Minas para Belo Horizonte por R$ 430,75 em voo direto da companhia Azul. Para Brasília você viaja pagando pela ida e a volta para embarque em Montes Claros apenas R$ 586,22. A promoção também vale para quem está nestas cidades e pretende viajar para o Norte de Minas.

Parcelamento em 12 vezes

Para embarque em Belo Horizonte também há várias opções de passagens aéreas baratas para vários destinos. De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro a ida e a volta custam R$ 190,85 e para Porto Seguro o preço é tão incrível que você pode achar que é uma fake news. A ida e a volta custam apenas R$ 235,19. Da capital mineira para Vitória a ida e a volta custam apenas R$ 360,64.

Todas as passagens da lista abaixo estão com toda as taxas incluídas e podem ser parceladas em 12 vezes. Na pesquisa que a nossa equipe realizou você encontra opções de passagens com descontos para viajar nos meses de março, abril, maior e junho, exceto nos feriados deste período. Além dos voos baratos, neste Carnaval você poderá reservar o hotel com descontos de até 40%. Acesse o link da promoção no final.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Belo Horizonte

