Montes Claros – Primeiro Empretec de 2020 está com inscrições abertas em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – O Sebrae Minas realiza, em Montes Claros, de 23 a 28 de março, a primeira edição do Empretec 2020. A iniciativa busca potencializar o perfil empreendedor e despertar habilidades que promovam melhoria do desempenho empresarial, segurança na tomada de decisões e aumento nas chances de sucesso nos negócios.

São ofertadas 30 vagas e os interessados podem se inscrever até 9 de março pelo site da loja Sebrae ou pessoalmente na Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Montes Claros, localizada na av. Mestra Fininha, 1448, Funcionários. As entrevistas para seleção serão feitas também no Sebrae, entre os dias 9 e 13 de março.

A assistente do Sebrae Minas Andrea Laughton explica que o curso é ideal para quem busca desenvolver um perfil empreendedor e que pretende abrir um negócio ou ainda para profissionais de empresas já consolidadas que podem conquistar novos mercados. “O Empretec é uma oportunidade de ouro para que o participante possa em seis dias se reinventar como empreendedor e também como pessoa. É um momento para fazer fluir as ideias”, ressalta.

Reconhecido em todo o mundo como um dos melhores cursos de capacitação em empreendedorismo, o programa é ministrado pelo Sebrae no Brasil, desde 1993. A metodologia foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é voltada para o aprimoramento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócios. A programação inclui dinâmicas que possibilitam ao participante enfrentar limitações, buscar oportunidades e encarar desafios, além de trabalhar as dez “Características do Comportamento Empreendedor” (CCE’s), que compreendem 30 atitudes comuns aos empreendedores de sucesso.

SERVIÇO

Empretec em Montes Claros

Data: 23 a 28 de março

Local: Auditório do Hotel Intercity, Rua Santa Lucia, 20

Horário: 8h às 18h

Inscrições: até 9 de março pelo site loja Sebrae ou pelo 38 3224 7350

Investimento: R$ 1.800

Entrevista de seleção: 9 a 13 de março