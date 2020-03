Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

Norte de Minas – Estado discute políticas de desenvolvimento da região Norte em Montes Claros

Norte de Minas – Uma comitiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e a secretária Elizabeth Jucá visitam Montes Claros, nesta terça-feira (3/3). O objetivo é encontrar representantes de associações e consórcios municipais, além de outras entidades, para discutir estratégias de execução do programa “Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia” na região Norte. Também estarão presentes o subsecretário de Trabalho e Emprego, Raphael Vasconcelos, e o superintendente de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional, Henrique Carvalho.

A primeira reunião do dia será na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams). Em seguida, a secretária também se reunirá com representantes do Banco do Nordeste e, logo após, fará visita ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (Codanorte).

A agenda tem por objetivo definir um plano de trabalho para a região, envolvendo gestores municipais e estaduais, além de parceiros que possam contribuir e fomentar ações de geração de renda, esporte e lazer, assistência social, segurança alimentar e nutricional, habitação social, direitos humanos e política sobre drogas.

Estratégia

A iniciativa da Sedese faz parte da estratégia do Governo de Minas Gerais para reduzir a vulnerabilidade social no Estado.

O plano de execução do programa envolve ações da Sedese como a elaboração de diagnóstico das realidades locais com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e vulnerabilidade social – pobreza extrema. Também são analisados dados sobre falta de saneamento básico, baixa renda e escolaridade, desemprego.

Diagnóstico

Entre os 69 municípios que fazem parte da região Norte, 12 que apresentaram IDHM baixo e vulnerabilidade social farão parte do programa. São eles: Bonito de Minas, Cristália, Ibiracatu, Juvenília, Miravânia, Pai Pedro, Pintópolis, São João da Ponte, São João das Missões, Varzelândia, Verdelândia e Santo Antônio do Retiro.

A primeira fase do “Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia” teve início nos municípios do Vale Mucuri com baixo IDHM, na região de Teófilo Otoni. Ao todo, 16 cidades foram contempladas: Água Boa, Ataleia, Bartópolis, Caraí, Catuji, Crisólita, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Ladainha, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Santa Helena de Minas e Setubinha.

A secretária Elizabeth Jucá comenta a iniciativa do Estado, que vem trabalhando para viabilizar a oferta de políticas públicas na área social de forma responsável e eficaz a fim de promover a autonomia dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade. “Sabemos dos nossos desafios e temos a certeza de que esse primeiro passo já é uma mudança na realidade dos municípios mineiros com o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)”, afirmou.

Programa

O Programa “Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia” é parte da estratégia do Governo do Estado de Minas Gerais na busca pela redução das múltiplas formas de vulnerabilidade social.

A política pública busca criar articulações de órgãos internos ao governo, externos e no terceiro setor para estabelecer parcerias estratégicas a fim de subsidiar ações de geração de renda, esporte e lazer, assistência social, segurança alimentar e nutricional, habitação social, direitos humanos, política de prevenção e cuidado sobre drogas e demais ações estratégicas.

O objetivo é contribuir para que os cidadãos mineiros, em condição de vulnerabilidade, alcancem autonomia. A trajetória se inicia com a atuação na Sedese para garantir os direitos básicos e se consolida por meio do fomento às iniciativas para geração de renda.

Reunião na Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams)

Data: 3/3

Horário: 15h

Local: Sede da Amams – Avenida Major Alexandre Rodrigues, 416, Bairro Ibituruna

Informações para a imprensa: Bruna Alessandra (31) 99682-4148