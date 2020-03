Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros recebe 34 novos residentes em diferentes áreas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2020.

Montes Claros – A Santa Casa de Montes Claros recebeu 34 novos residentes nas áreas de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Emergência, Nefrologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e especialização em Cirurgia Plástica. Os médicos foram recebidos pela direção do hospital e pela coordenadora do programa. Além de dar boas-vindas, os residentes conheceram um pouco da história da Santa Casa e sua importância para a região.

Além disso, orientações sobre fluxo interno como funcionamento do sistema MV, formas de prescrição médica, solicitações de exames, protocolos diversos, etiqueta corporativa, política de comunicação, regulação (gestão de alta), segregação de resíduos, entre outros; foram repassados aos novos membros.

O diretor de RH e Administrativo, Alex Fabiano Rocha Vieira, explicou que o Programa de Residência foi fundado em 1994. Com a chegada dos novos profissionais, passamos a ter atualmente o total de 84 residentes na Santa Casa. As atividades realizadas tem como foco a vivência da rotina de um hospital geral de grande porte, como é o caso da nossa Instituição”, disse.

A seleção é realizada por meio do Processo Seletivo Unificado – PSU, organizado pela Associação de Residência Médica de Minas Gerais – AREMG. O período do Programa de Residência varia entre 2, 3 e 5 anos. Na Santa Casa de Montes Claros, hospital referência em atendimento de alta complexidade, os residentes são acompanhados por equipes multidisciplinares e recebem orientações e supervisão de médicos preceptores. Ao final do programa, o médico residente recebe o grau de especialidade em sua área de atuação.