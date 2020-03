Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2020.

Norte de Minas – Instituições de ensino já podem solicitar Curso de Primeiros Socorros

Norte de Minas – O SAMU Macro Norte está com as inscrições abertas para as instituições de ensino interessadas em receber o Curso de Primeiros Socorros direcionado aos professores e colaboradores. A iniciativa do SAMU atende à Lei Federal n° 13.722, a Lei Lucas, que exige o treinamento em primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino público e privado.

A capacitação é realizada pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU e levará informações importantes para o socorro de uma vítima em situação de emergência. No último sábado (29), o curso foi realizado no município de Ponto Chique para os profissionais da Rede Pública. Na capacitação, os colaboradores aprendem a identificar vítimas de parada cardiorrespiratória e praticam as manobras de reanimação cardiopulmonar em bonecos realísticos, além de aprender a reconhecer um engasgo e a utilizar as técnicas adequadas para salvar a vida da vítima, entre outras técnicas e procedimentos.

As instituições de ensino interessadas em solicitar a capacitação devem entrar em contato com o NEP para agendar uma data, através do telefone 2211-0008. As escolas que participarem do curso receberão um certificado comprovando a qualificação do estabelecimento em Primeiros Socorros. O treinamento é gratuito e é necessário que pelo menos 40% dos colaboradores da instituição participem.