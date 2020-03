Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Montes Claros – Frota do Transpecial ganha cinco novos micro-ônibus

Montes Claros – Em prosseguimento à renovação da frota de ônibus do transporte coletivo de Montes Claros, uma exigência do contrato firmado entre a Prefeitura de Montes Claros e o consórcio Mocbus, vencedor da licitação de concessão do transporte urbano, foram apresentados cinco novos micro-ônibus, que irão atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de forma gratuita.

Os novos veículos chegam para substituir ônibus atualmente em circulação e já começam a rodar nesta segunda-feira, 9 de março.

TRANSPECIAL – O Transpecial é um programa da Prefeitura de Montes Claros, executado pela MCTrans, que oferece transporte gratuito para pacientes com diversas doenças e deficiências. Os veículos adaptados atendem aos pacientes cadastrados de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h30, mediante agendamento prévio. As pessoas que tiverem interesse em utilizar o serviço devem procurar a MCTrans, preencher um formulário e passar por uma perícia médica, realizada pela própria MCTrans. O Transpecial conta com diversos usuários cadastrados, incluindo cadeirantes, deficientes mentais, auditivos e visuais, pessoas que fazem hemodiálise, com transtornos no espectro autista, entre outros. Eles utilizam o serviço não só para o acesso ao tratamento médico, mas para locomoção até o trabalho, faculdade, e até mesmo para atividades de lazer.