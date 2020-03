Voos de ida e volta de Montes Claros para SP por apenas R$ 437, Vitória R$ 556 e Salvador R$ 654

Compartilhe Facebook

7 de março de 2020.

Todas as passagens desta promoção estão com as taxas incluídas e podem ser parceladas em 12 vezes.

As promoções do final de semana já estão no ar graças ao esforço de nossa equipe de selecionar em tempo recorde a lista de passagens aéreas baratas. Os passageiros do Norte de Minas podem viajar para vários destinos nacionais por preços incríveis. De Montes Claros para São Paulo a ida e a volta estão disponíveis nesta promoção por apenas R$ 437,95. E tem mais! Nos voos de Montes Claros para Vitória as passagens de ida e volta podem ser comprada por apenas R$ 556,93. Veja todas as ofertas na lista abaixo.

Neste final de semana é possível comprar passagens aéreas baratas até para o Nordeste, destino mais caros para quem pretende viajar de avião. De Montes Claros para Salvador a ida e a volta custam R$ 654,17. (Veja na imagem abaixo). Já nos voos de Montes Claros para Porto Seguro as passagens de ida e volta podem ser compradas por R$ 744,07. Prefere o Rio de Janeiro? Também tem promoção! A ida e a volta para a cidade maravilhosa custam R$ 684,44 para embarque em Montes Claros.

Belo Horizonte/Porto Seguro por apenas R$ 235,19

Quem pretende viajar a partir de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) encontra a ida e a volta por apenas R$ 235,19. Os outros destaques são os bilhetes de ida e volta da capital mineira para Brasília por R$ 216,92 para o Rio de Janeiro a viagem sai por R$ 268,54. Já nos voos de Belo Horizonte para a bela Curitiba a ida e a volta custam apenas R$ 362,74.

Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas e podem ser parceladas em 12 vezes. Na nossa seleção de ofertas você encontra voos para viagens de março a junho deste ano, exceto nos feriados deste período. Para viagem neste período também é possível garantir hospedagem com desconto de até 40%. Veja link desta promoção no final. As duas promoções acabam às 8 horas segunda-feira (09/03).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros

