* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Montes Claros – Bem-estar pessoal e profissional é tema de encontro entre mulheres

Montes Claros – A mulher se destaca cada vez mais no mercado de trabalho, graças às características próprias como sensibilidade, comprometimento e a garra na busca de seus propósitos. As jornadas triplas (casa, trabalho, filhos) as fortalecem e criam empreendedoras natas. Neste cenário, a realização pessoal interfere na profissional e levanta o tema do evento Só para Elas 2020: “Ela é!”, no dia 28 de março, às 15h, com palestra de Cátia Damasceno, Geanny Vieira e painéis com mulheres formidáveis, no Portal Eventos, em Montes Claros.

“O objetivo do Só para Elas é trabalhar a mulher como um todo, seja no mercado de trabalho, como empreendedora, seja na vida pessoal, sua autoestima, identidade, relacionamento, enfim, a mulher em todas as áreas”, explica Geanny Vieira, organizadora do evento. O tema “Ela é!” remete à capacidade de a mulher ser tudo o que quiser e como extrair o melhor de si em cada momento da vida.

Na programação, que terá início a partir das 15h, nove palestrantes de Montes Claros e uma convidada especial, para a palestra principal. Cátia Damasceno traz o tema: A mulher do século XXI; como conciliar vida afetiva, profissional e conjugal. Ela é especialista em sexualidade feminina uroginecologista, idealizadora do programa Mulheres Bem Resolvidas, visto por mais de 45 milhões de pessoas na internet. Ainda tem um quadro semanal no programa “Se Joga”, na Rede Globo.

O dia escolhido para o encontro é estratégico, sábado, visto que permite a participação de um público de outras cidades. “O evento tem como objetivo desenvolver nas mulheres mais autoconhecimento, autoestima, empoderamento feminino, espiritualidade, identidade, sexualidade, quebra de crenças limitantes e muito mais”, conta e empresária Geanny Vieira, que abrirá o evento com o tema autoconhecimento e autoestima. Os demais painéis do Só Para Elas terá Bárbara Honorato, Marilda Soares, Sivonei Souza, Pablianne Fonseca, Nega Brechó, Wiviany Freitas e Karine Maia.

Além do empreendedorismo e autoconhecimento feminino, o Só para Elas será um encontro de networking, a exemplo da primeira edição, que reuniu centenas de mulheres de áreas diversas e foi um sucesso. “A economia tem a massa de negócios e geração de empregos centrada em micro e pequenas empresas”, reforça a empresária.

Cerca de 51% das microempresas mineiras são administradas por mulheres, de acordo com o Sebrae. Esta força feminina deve comparecer ao evento, na ordem de 1.200 mulheres. Para tanto, a estrutura do evento contempla quiosques de alimentação, preparados para receber o público com conforto e segurança. Ingressos disponíveis no Sympla, e na Louccitane Brasil, Pablianne Ramos Spa, Sil Studio e com Luciana Malveira. Outras informações no 38-98412 8176.

Serviço:

Evento Só Para Elas

Sábado, dia 28 de março

De 15h às 21h

Local: Portal de Eventos

Ingressos no Sympla