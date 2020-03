Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2020.

Montes Claros – Ações especiais e exclusivas marcam mais uma semana comemorativa ao Mês da Mulher no Montes Claros Shopping

Montes Claros – Para valorizar e reconhecer o papel da mulher na sociedade, o Montes Claros Shopping e a Casa Crua realizam, ao longo do mês de março, atividades relacionadas à arte, empreendedorismo e negócios, beleza e autocuidado e conhecimento técnico e prático de atividades rotineiras necessárias.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público, no espaço ao lado da Cia do Terno. As ações são realizadas pelo projeto Casa Crua, um coletivo de mulheres que busca fomentar a produção feminina em todas as suas múltiplas possibilidades.

Neste fim de semana, a programação é dedicada a abordar o lugar da mulher no mercado de trabalho, com oficinas práticas, rodas de conversa sobre empreendedorismo e casos locais reais.

No sábado, dia 14, às 19h30, Débora Guedes é a dona da voz empoderada que se apresenta no Música na Praça, com muita MPB e Pop Rock, na voz e no violão. A apresentação é na Praça de Alimentação.

Um domingo recheado de informações em eventos especiais de negócios e empreendedorismo que começam às 16 horas. Confira a programação:

16h: Roda de Conversa – Empreendedorismo real: casos de empreendedoras locais que despontaram no mercado montes-clarense.

17h: Oficina “Identidade Visual: como estabelecer um padrão visual para a sua marca” (com Thayane Teixeira)

18h: Oficina “Organize seu Feed: como tornar seu Instagram profissional mais harmônico” (com Bhabi Andrade)

19h: Oficina “Arrase nos Stories: como fazer stories atrativos” (com Bell Eleutério, do Coloca na Lista)

Ao longo do mês, as mulheres têm acesso gratuito em plantões psicológicos, jurídicos e de bem-estar, sem a necessidade de agendamento prévio. Os atendimentos serão no espaço ao lado da loja CVC, nos dias e horários seguintes:

Segundas, quartas e sextas – Plantão psicológico das 10h até às 22h

Terças – Plantão jurídico de 13h às 17h

Quintas – Plantão autocuidado 18h45