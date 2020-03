Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2020.

Montes Claros – Comida Di Buteco 2020 mostra suas “Raízes”

Montes Claros – Nesta semana, jornalistas de Montes Claros participaram do Encontro da Imprensa com o Comida di Buteco. Os profissionais experimentaram, em primeira mão, 04 dos 18 petiscos participantes em Montes Claros.

A degustação ocorreu no Espaço Gera Pinto Gourmet e contou com representantes de emissoras de TV, sites, rádio, revista e impresso. Os butecos convidados foram 3 estreantes e o atual campeão Carrancas Mercado que fechou a noite com o petisco Caboclo D’água.

A abertura do encontro foi a Cantina da Paty e o petisco “A Moda da Casa”, seguido pelo Casa da Mãe João e o prato “Inhac da Mamãe”. O terceiro novato foi o Bendita Espeteria que apresentou “Raiz do Gerais”. A lista completa dos butecos e os petiscos concorrentes você encontra ao final deste texto.

O Comida di Buteco

De 10 de abril a 03 de maio, em Montes Claros acontece o Concurso Comida di Buteco, que tem como missão “TRANSFORMAR VIDAS ATRAVÉS DA COZINHA DE RAIZ – BUTECO EXTENSÃO DE SUA CASA” .

Chegando à sua maioridade, aos 21 anos de existência (há 14 anos acontece em Montes Claros), o Comida di Buteco convida o público de todo o Brasil a conhecer as raízes dos “butecos” participantes. Sim, o tema escolhido para 2020 é RAÍZES!

Raízes,tanto com o sentido intrínseco das receitas como também da origem, princípio, cerne. São muitas opções de fácil acessibilidade e infinitas possibilidades de combinações.

Batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, são apenas alguns exemplos das várias opções que aguçaram a criatividade dos cozinheiros e que vão despertar a curiosidade do público.

Todos os butecos participantes desenvolveram as receitas dos petiscos 2020 contendo uma ou mais raízese também terão o desafio de contar ao público sua história e origem! E continuando a tradição de oferecer petiscos a um preço justo e que permita aos “butequeiros” visitarem vários butecos no mesmo dia, os petiscos 2020 terão um preço fixo de R$ 22,00.

Nossa raiz

O Comida di Buteco nasceu no ano 2000, na cidade de Belo Horizonte, como uma atividade da extinta Rádio Geraes e hoje cobre todo o país, sendo realizado simultaneamente em 21praças e desde 2016 elege também o MELHOR BUTECO DO BRASIL

Ele é o primeiro concurso do gênero no país e tem os seguintes resultados no ano de 2019:

o 21 cidades de Norte a Sul do País

o 650 butecos

o 800 mil votos

o 48 mil petiscos vendidos

o 7.500 empregos diretos gerados

o 8 milhões de pessoas impactadas nos butecos

o 30 milhões de alcance nas redes sociais

Sua mecânica

Elege-se o Melhor Buteco da cidade e não o melhor petisco!

Na primeira etapa, em cada uma das cidades participantes, os butecos pré-selecionados apresentam os petiscos criados especialmente para a competição. O público e um corpo de jurados visita, vota e elege o campeão, avaliando 4 categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida). O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Na segunda etapa, em junho, uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, vai visitar os campeões de cada cidade avaliando sua performance nas mesmas 4 categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe 3 jurados ( um jurado da sua cidade e dois de outras cidades ). Elege-se aí o MELHOR BUTECO DO BRASIL, que será conhecido e premiado no mês de Julho.

Um modelo de negócios transformador de vidas

A razão de existir, a missão do Comida di Buteco é TRANSFORMAR VIDAS ATRAVÉS DA COZINHA DE RAIZ – BUTECO EXTENSÃO DE SUA CASA. O concurso tem como perfil de participantes apenas os negócios familiares, não participando redes nem franquias. E todos os envolvidos participam de uma grande corrente do bem que abrange: o “buteco”, que não paga para participar; as marcas patrocinadoras, como a fonte financiadora; o poder público, que colhe os frutos da ampliação da atividade econômica do buteco – gera empregos, impostos, turismo; e envolve parceiros, mídia jornalismo, influenciadores e finalmente,o público que visita e vota nos butecos ao longo de todo o mês do concurso e alavanca de forma poderosa toda a cadeia em que o buteco está inserido.

Participantes 2020

Ana Terra Gastro Bar – Avenida Feliciano Martins de Freitas, 306, Vila Regina. URRETADA, QUE TREM BÃO (Purê de mandioca com carne de panela e farofa de banana da terra). Terça a sábado 18h – 01h

Bar do Chacal – Avenida Sidney Chaves, 779, Edgar Pereira. COSTELA NO BAFO (Costela no Bafo ao Molho de Alho Poró. Acompanha farofa). Terça a sábado 18h – 01h.

Bar do Soró – Rua Coronel Joaquim Sarmento, 596, São José. COPA MINEIRA (Lombo recheado com cenoura, bacon e finalizado com molho rose. Acompanha batata baroa frita, vinagrete e farofa). Segunda à sexta 17h às 00h. Sábado, de 08h às 00h. Domingo, 12h à 00h.

Barzinho Tô Atôa – Rua Marechal Deodoro, 92, Centro. RABO ATÔA COM BARÔA (Rabada com creme de batata baroa). Segunda a Sexta, de 18h às 00:00h. Sábados e domingos, de 16h à 01h.

Bendita Espeteria – Rua Mário Botelho, 292, Vila Guilhermina. RAIZ DOS GERAIS (Linguiça caseira frita, panceta e carne de lata. Acompanha batata baroa cremosa ao chutney de abacaxi com rapadura e cachaça). Segunda a Sexta, de 11h às 14h / 17:30h às 00:00h. Sábado, 11h às 23h.

Butiquim do Loy – Rua Crisântemo, 712, Sagrada Família. CASAL RAIZ (Costelinha de porco ao molho barbecue acompanhada de batatas sauté com ervas, alho desidratado e pimenta calabresa). Segunda a sexta 08:30h às 14h / 16:30h às 23h. Sábado, de 10h às 17h.

Cantina da Paty – Rua Espírito Santo, 246, Esplanada. À MODA DA CASA (Filé de Tilápia com batata bolinha). Segunda a Quinta, de 11h às 14h / 19h às 22h. Sexta e domingo, de 11h às 14h / 19h às 23h.

Carrancas Mercado – Mercado Central de Montes Claros – R. Marechal Deodoro, 1460, Centro. CABOCLO D’ÁGUA (Isca de carne serenada no tempurá de farinha de mandioca com molho chutney estilo carrancas. Acompanha chips de batata doce e cará). Segunda a Sexta, de 09 às 16h. Sábado, de 08 às 18h. Domingo, de 08h às 12h.

Casa da Mãe Joana – Travessa Geovane Soares da Cruz, 594, Bairro de Lourdes. INHAC DA MAMÃE (Bolinhos de inhame a base de linguiça calabresa, torresmo e queijo parmesão. Acompanha geléia caseira de tangerina com gengibre). Segunda, quarta, quinta e sexta, de 18h às 00:00h. Sábado, de 11h, às 18h. Domingo, 11h às 18h.

Dedo de Prosa – Rua Floriano Peixoto, 63, Centro. FRANGO IMPERIAL (Frango ao molho soyu e gengibre. Acompanha purê de inhame). Segunda a sexta, de 11:30h às 23h. Sábado, de 11:30h às 22h.

Kentura Kent II – Rua Santa Maria, 662, Todos os Santos. BOLINHO CREMOSO DE CARNE SECA (Bolinho de inhame recheado com carne seca). Segunda a sexta, de 11h às 13h / 18h as 00h. Sábados e domingos de 11h às 00h.

Orikuri – Rua Doutor Mario Veloso, 93, Melo. ORIKURI A TRÊS CAMINHOS (Cortes de fraldinha cozida na cerveja preta. Acompanha purê de inhame e mandioca). Segunda a sexta, de 18h às 00:30h. Sábado, de 11h às 00h.

Pampulha’s Sport Bar – Avenida Francisco Perez, 344, Interlagos. DELÍCIA MINEIRA (Lombo de porco acebolado com mandioca frita. Acompanha molho de gengibre e farofa especial de cenoura). Segunda, Quarta, Quinta e Sexta, de 18:h às 00:00h. Sábado, de 16h às 00:00h. Domingo, de 12h às 00:00h.

Quintal Avenida – Avenida Deputado Esteves Rodrigues – 418, Centro. COSTELINHA QUE DINDINHA FAZIA (Costelinha suína desfiada com creme de batata doce e queijo minas). Terça a domingo, de 20h às 01h.

Thom Bar – Rua Humaitá, 50, Morrinhos. RAPUNZEL NO SERTÃO DAS RAÍZES “ENCANTADAS” (Filézinho suíno trançado com bacon na cama de creme de raízes com baru, colli de fruta e pirão de raízes. Acompanha dose de cachaça). Terça a sexta, de 18h às 00:00h. Sábado, de 10h às 18h.

Tid’s Espetinho – Avenida Santos Dumont. 136, centro. BENZADEUS (Bolas rústicas de carne bovina recheadas com cream cheese. Acompanha purê de mandioca). Segunda a sábado, de 18h às 00h.

Uai Fai Bar – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1232, Maracanã. UAI! ENTÃO FAI PRA NÓS! (Carne de boi em cubos cozida com calabresinha. Acompanha creme de cebola). Segunda a sábado, de 18h a 1h.

Universo do Beiju – Avenida Doutor João Luiz Almeida, 499, Vila Guilhermina. MAIS UM (Mix de petiscos empanados: bolinho de bacalhau, filé de tilápia, cebola e jiló empanados com batata frita, purê de cenoura baroa e molho de alho cremoso e picante). Todos os dias, de 18h às 00h.

Patrocinadores 2019

O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua CAUSA, como plataforma de desenvolvimento de suas marcas, pois nenhum buteco participante paga nada para participar nem é obrigado a consumir nenhum produto dos patrocinadores.

Empresas patrocinadoras em Montes Claros

Cerveja oficial: Bohemia

Apresentador: FINNA

Patrocinadores: Tabasco, Heinz, Coca-Cola, MacCain, Bohemia, Reserva 51, Piraquê, Dickies/Santanense, Perdigão

Banco Oficial: Santander/getnet

Apoiadores: Alternativa Publicidade, Dubai Suítes, Abrasel, Chandon,

Promoção: Inter TV Grande Minas