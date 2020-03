* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

Adolescente é internada com fortes dores no estômago e sai do hospital com um bebê

Uma adolescente de 17 anos foi internada em um hospital de Dayentry, na Inglaterra, com fortes dores no estômago, mas acabou saindo de lá com um bebê. Courtney Evans foi levada ao centro médico pelo namorado Bryn Tallet, temendo estar com apendicite.

A garota estava tomando pílula anticoncepcional e não tinha notado mudanças significativas no copo, apenas um leve ganho de peso. Porém, foi informada que já estava na 34ª semana de gravidez e que entraria em trabalho de parto.

Após um ultrassom, o médico realizou o parto. De início, Courtney rejeitou o filho, Leo Tallet, depois, a ficha caiu e ela finalmente começou a aventura como mãe.