* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

Mais um vexame: inoperante e sem evolução, Cruzeiro perde em casa para o Coimbra

Um time sem criatividade, inoperante e que não evolui. Este é o retrato do momento do Cruzeiro, que conheceu mais uma derrota neste domingo (15). A Raposa perdeu para o Coimbra, por 1 a 0, no Independência, e se complicou na tabela do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o time celeste está na quinta colocação, com 14 pontos, três a menos que a Caldense, quarta colocada. A situação do técnico Adilson Batista, que esteve perto de ser demitido na última quinta-feira (12), também está ficando insustentável. O Cruzeiro tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos.

Já o Coimbra conseguiu o primeiro triunfo na história da elite do Campeonato Mineiro e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento. Com sete pontos, três a mais que o Villa Nova, a equipe comandada por Diogo Giacomini é agora a décima colocada.