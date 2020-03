MG – Coronavírus: Governo de Minas Gerais suspende aulas na rede estadual

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

MG – O governo Romeu Zema (Novo) vai paralisar as atividades nas escolas estaduais a partir desta quarta-feira (18) para conter a proliferação do novo coronavírus, causador da COVID-19. A medida se estende até o próximo domingo (22), ou seja, os alunos ficarão três dias sem aulas.

A medida foi definida pelo Executivo estadual neste domingo (15), quando a administração também criou o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19.

“O intuito da paralisação de atividades é o de concentrar esforços no diálogo com as unidades e na elaboração de medidas adicionais, sempre monitorando a evolução da transmissão”, informou o governo.