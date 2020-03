Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2020.

Montes Claros – ACI cancela solenidade de posse da diretoria e lançamento da 25ª FENICS

Montes Claros – A Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros – ACI -, alinhada com as medidas da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da pandemia do novo coronavírus e com o intuito de prevenir a COVID-19, divulgou o cancelamento da posse da diretoria, que seria realizada no dia 31 de março. O evento também teria o lançamento da 25ª FENICS, a maior feira de negócios do interior de Minas.

A cerimônia de posse da diretoria – triênio 2020/2022 – será realizada posteriormente em evento restrito aos diretores, seguindo o estatuto da entidade. O empresário Leonardo Vasconcelos e a advogada Gislayne Pinheiro vão assumir a presidência e vice, respectivamente. “Entendemos que esta medida deve contribuir para a prevenção a pandemia, resguardando nossos convidados e toda a população do coronavírus”, pontua Dr Newton Figueiredo.

O lançamento da 25ª FENICS, por sua vez, será remarcado em data posterior e de acordo com as recomendações das autoridades de saúde. A data da feira está mantida para o dia 17 a 20 de setembro, no Parque de Exposições João Alencar Athayde. A venda de estandes continua, preferencialmente, por meio de atendimento por email e telefone, visto que os atendimentos e reuniões presenciais devam ser evitados no momento. Os empresários podem acessar o site www.fenics.com.br para consultar o mapa com os espaços disponíveis, além do email fenics@acimoc.com.br e pelo whatsapp (38) 99729-1890.

“Devemos contribuir para evitar a disseminação do coronavírus (COVID-19), e minimizar o impacto da doença na saúde global e na economia local”, ressalta o presidente. Todas as reuniões foram canceladas e as atividades na entidade terão protocolos especiais no atendimento ao público, pelos departamento comercial, estágio e Caixa Aqui. Outras informações pelo telefone (38) 2101 3300.