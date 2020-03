Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de março de 2020.

Montes Claros – Comida di Buteco é adiado em Montes Claros por causa de pandemia; veja quando será o festival

Montes Claros – Um dos concursos gastronômicos mais tradicionais do Brasil, que teria início em Montes Claros no próximo dia 10, também teve que ser adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora, o Comida di Buteco foi remarcado e começará no dia 10 de julho. A data de encerramento também foi modificada, passando para 02 de agosto.

Leia a Nota na Integra:

“Considerando, o reconhecimento de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e tendo em vista a adoção das medidas adicionais preventivas em relação ao Novo Coronavírus (COVID-19), divulgadas em âmbito nacional pelos órgãos competentes como o Ministério da Saúde (MS) e pela imprensa nacional e internacional, além das redes sociais, a Diretoria do Comida di Buteco (CdB) resolveu por adiar para o período entre 10 de Julho e 02 de agosto do corrente, a edição do Concurso Comida di Buteco 2020. “

‘Tais medidas são necessárias para evitarmos os riscos de contágio e acatarmos as determinações dos órgãos de saúde federais, estaduais e municipais. Sabemos da nossa responsabilidade e não poderíamos neste momento deixar de colaborar com as autoridades de saúde para que tudo se resolva da melhor e mais rápida forma possível. Agradecemos a compreensão de todos.”