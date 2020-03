MG – Número de casos confirmados de Coronavírus deve subir em Minas Gerais com chegada de kits para exames

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de março de 2020.

MG – Os casos confirmados de coronavírus devem subir consideravelmente nas próximas semanas. Atualmente, apenas pacientes internados em estado grave e profissionais da saúde, detentos e idosos com sintomas são submetidos ao exame específico para a doença, informou o secretário de Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral.

A restrição se deve à falta de kits para todas as pessoas – uma realidade em todo o mundo, destacam as autoridades. Porém, a testagem é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conter o avanço da Covid-19.

De acordo com a entidade internacional, é preciso saber quem está infectado, na tentativa de barrar a disseminação do vírus com medidas como isolamento.

No Brasil, a chegada dos testes rápidos, que vêm sendo aprovados nos últimos dias pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deve elevar as confirmações. Até o momento, nove deles foram autorizados.

O exame poderá ser feito pelo próprio profissional de saúde, a partir da coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo do paciente. A promessa das fabricantes é o diagnóstico em até 15 minutos.

Segundo Carlos Eduardo Amaral, o Ministério da Saúde deve receber 10 milhões de unidades nos próximos dias. Em seguida, a distribuição será feita aos estados. Ainda não se sabe a quantidade a ser destinada a Minas Gerais.

As informações são do Portal Hoje em Dia.