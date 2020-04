Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2020.

MG – Cemig altera práticas para leitura de medidores por conta da pandemia da Covid-19

MG – A partir de hoje (1), os leituristas da Cemig farão as leituras com nova orientação de trabalho. A norma está sendo adotada para preservar os colaboradores e também os clientes.

A empresa reforçou que as entregas das contas vão continuar acontecendo e que no caso das leituras dos relógios que fiquem na rua, o procedimento também vai continuar acontecendo normalmente.

A alteração fica para os casos em que os medidores estejam no interior das casas. Nesta situação, a medicação só acontecerá mediante a autorização do proprietário, porém caso o dono do imóvel não permita a entrada do funcionário da Cemig, as leituras não deixaram de ser feitas. Neste caso, devido à pandemia, ela será feira feita por estimativa de consumo com base na média registrada nos últimos 12 meses. Como opção ao faturamento por média, o cliente poderá optar por informar previamente a leitura de seu medidor.

Entenda como fazer