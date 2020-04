Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2020.

Montes Claros – Rede Voluntariado lança programa contra o COVID-19

Montes Claros – Com apoio da ACI, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros, a Rede Voluntariado lança nesta quarta-feira, dia 1º de abril, um programa para auxiliar no combate aos efeitos da pandemia de COVID-19 no Norte de Minas.

“Composto de 3 projetos, sendo eles: Proteção dos Profissionais de Saúde; Alimentação e Produtos de Higiene para quem Precisa eDefesa da Produção e da Manutenção do Trabalho, o programa se destina a mobilizar voluntários para cooperarem com as instituições da região que já estão trabalhando com o mesmo objetivo”, destaca o presidente da ACI, Leonardo Vasconcelos.

“As cidades de Montes Claros, Janaúba, Januária, Pirapora e Salinas terão coordenadores de projeto e uma comissão especial para ajudar a organizar as ações, somando esforços com outras iniciativas, como Ações Solidárias, Ser-Tão Solidário, Rede do Bem entre outras”, informa o diretor da Rede Voluntariado, Edenilson Durães.