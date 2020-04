IBGE aponta que 15 das 26 atividades industriais do Brasil cresceram em fevereiro de 2020

* Por: da redação - 3 de abril de 2020.

Entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram registradas por veículos automotores, reboques e carrocerias (2,7%).

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que que 15 das 26 atividades industriais do Brasil apontaram crescimento na produção em fevereiro de 2020, mostra um quadro de maior ritmo produtivo. Segundo IBGE, o avanço de 1,6% acumulado nesses dois primeiros meses de 2020 eliminou apenas uma parte da redução de 2,5% verificada nos dois últimos meses de 2019.

]No avanço de 0,5% da atividade industrial na passagem de janeiro para fevereiro de 2020, duas das quatro grandes categorias econômicas e 15 dos 26 ramos pesquisados mostraram expansão na produção.

Entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram registradas por veículos automotores, reboques e carrocerias (2,7%) e outros produtos químicos (2,6%), com ambas apontando o segundo mês seguido de crescimento na produção e acumulando nesse período ganho de 7,8%. Em fevereiro deste ano o setor de venda de peças de carros também se destacou.

Ainda não há dados de desempenho da indústria em março, mas tudo indica que a queda nas vendas deve ser menor para o setor de peças.