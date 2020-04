* Por: Jornal Montes Claros - 8 de abril de 2020.

Governo começa a pagar o ‘coronavoucher’; benefício chega a R$ 3.600 por lar em 45 dias

O governo começa a pagar amanha a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, o “coronavoucher”, para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Para os clientes dos demais bancos, o pagamento será feito a partir do dia 14 deste mês. O segundo pagamento do benefício de R$ 600 ocorrerá entre 27 e 30 de abril, conforme a data de aniversário dos beneficiários. E a última parcela será paga de 26 a 29 de maio. A ideia é que todo o pagamento do benefício – as três parcelas de R$ 600, totalizando R$ 1.800 sendo beneficiadas até duas pessoas por família – seja feito em cerca de 45 dias, com a liberação R$ 98 bilhões para 54 milhões de pessoas.

Ontem, foram lançados o site auxílio.caixa.gov.br e o aplicativo APP Caixa/Auxílio Emergencial para iOS e Android para os trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEI) e contribuintes da Previdência que ainda não têm informações no CadÚnico. No entanto, logo após o lançamento dos serviços, houve instabilidade nos sistemas, o que voltou a ocorrer também entre o meio-dia e 13 horas.