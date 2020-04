Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de abril de 2020.

MG – Zema deve liberar flexibilização do isolamento social em cerca de 200 municípios mineiros

MG – O governador Romeu Zema (Novo) informou, nesta quinta-feira (9), que deve amparar cerca de 200 municípios que queiram adotar medidas de flexibilização do isolamento social. Segundo o governador, a medida, que vai na contramão das orientações de autoridades sanitárias do Brasil e do mundo, deve começar a ser implementada na próxima semana e foi incentivada por uma movimentação dos próprios municípios.

“Através da Secretaria da Saúde, estamos estudando um protocolo, que deveremos divulgar na próxima semana, para que toda a liberação seja feita com os devidos cuidados, uso de máscaras, uso de vários equipamentos, limite de pessoas por metro quadrado etc”, explicou o governador.

O anúncio foi feito em Brasília, após um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para solicitar auxílio financeiro para Minas Gerais e apoio na diminuição dos impactos causados pelo coronavírus. As medidas propostas por Zema vão de acordo com o posicionamento adotado pelo presidente no enfrentamento da doença.

‘Será que tem efeito?’

Zema ainda explicou que a decisão partiu de uma observação da curva de infecções e mortes por coronavírus que, segundo ele, tem se comportado melhor do que em outros Estados brasileiros, e das medidas adotadas pelas administrações municipais: “Nós adotamos, há 20 dias, restrição de circulação. Mas Minas hoje deve ter, muito provavelmente, mais de 200 cidades que, por decisão do prefeito fizeram algum tipo de liberação”.

A medida deve valer, a princípio, para as cidades que ainda não foram afetadas pelo vírus. “Nós temos muitos municípios em que não temos nenhum caso. Será que esse município tem que ficar fechado? Será que tem algum efeito ele fechar todas as atividades?”, questionou o governador, que ainda reforçou que a decisão cabe ao prefeito de cada cidade e que a intenção é fazer algo “muito responsável”.

O Ministério da Saúde havia apontado uma possível flexibilização do isolamento social a partir da próxima segunda-feira (13), mas voltou atrás e informou que o relaxamento da quarentena só será indicado quando as redes de saúde estaduais e municipais tiverem estrutura adequada – com quantidades suficientes de respiradores, equipamentos de proteção individual, testes laboratoriais, leitos de internação e UTI e profissionais de saúde.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda o isolamento social como uma das principais e mais eficientes medidas de contenção do contágio do coronavírus, que já matou 15 pessoas em Minas, infectou outras 655 e tem quase 59 mil casos em investigação.