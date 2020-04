Montes Claros – Serviço da Enercred reduz em até 10% a conta de luz

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de abril de 2020.

Montes Claros – Contratação de energia limpa e renovável pode ser uma aliada do consumidor mineiro na hora de enxugar as despesas mensais em meio à pandemia do novo coronavírus.

Diante da elevação da tarifa de energia elétrica bem acima da inflação calculada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), consumidores residenciais já sentem o peso da energia no custo de vida mensal, que se agravou com a situação de pandemia do novo coronavírus. A Enercred, pioneira no fornecimento de energia elétrica proveniente de fonte limpa e renovável, está levando aos consumidores residenciais de Minas Gerais, um serviço que ajuda a reduzir em até 10% o valor da conta de luz. Indicado para consumidores com gasto médio de luz superior a R$ 200,00 e sem a necessidade de investir em equipamentos, o serviço da Enercred funciona como uma assinatura mensal. Contratado digitalmente – pela internet ou por meio de um aplicativo disponível para smartphones, de modo simples e rápido – o cliente aluga um percentual da capacidade de produção das usinas solares administradas pela empresa. A Enercred fica responsável pelo compartilhamento da energia produzida, com benefícios em termos de custo, ao mesmo tempo em que o cliente utiliza uma fonte renovável de energia. “Em um momento em que todos buscam maneiras de reduzir despesas, a energia solar apresenta-se como uma alternativa viável e competitiva, à disposição do consumidor mineiro, que pode contratá-la facilmente, até mesmo pelo celular”, explica o CEO da Enercred, José Otávio Carneiro Bustamante, ao destacar que a economia pode chegar a até 10% do valor da conta de luz. Em todo o estado de Minas Gerais, cerca de 2,5 mil consumidores mineiros já assinam o serviço da Enercred. Ampliação da capacidade – Agora em 2020, a Enercred está com um ambicioso plano de expansão de 15 MW da sua capacidade instalada solar. Os primeiros 5 MW da usina solar de Montes Claros, que tem como investidora no projeto a Safira Energia, uma das principais comercializadoras e consultorias em análises, estratégias e soluções para o setor energético do Brasil, devem estar prontos ainda neste mês de abril. A fazenda solar de Montes Claros será composta por cinco usinas de 1 MW cada, dotadas de painéis com rastreadores solares, com capacidade total de 5 MW. Uma empresa canadense especializada é a responsável pela construção.

“Apesar de toda a situação em relação à COVID-19, os equipamentos chegaram normalmente e a obra está, até o momento, dentro do cronograma, de modo que esperamos estar com o projeto pronto já na segunda quinzena de abril”, afirma o CEO da Enercred. Além de Montes Claros, a Enercred fechou contratos para a gestão do faturamento de clientes de outras quatro usinas, de 2,5MW cada. As usinas, previstas para maio, estão sendo construídas em Juiz de Fora (2) e Paraisópolis (2), também no sul de Minas Gerais. “Essas usinas, combinadas ao projeto de Montes Claros, nos permitirão levar energia limpa e estender os benefícios de redução do valor da conta de luz a milhares de mineiros em todo o Estado”, completa Bustamante. Atualmente, a Enercred possui duas usinas solares em operação em Pedralva, no sul mineiro, cada uma com capacidade de 100kWp. Outras dez usinas, com a mesma capacidade, estão sendo construídas na região: quatro no mesmo município e outras seis distribuídas entre Caxambu, Baependi e São Lourenço. Sobre a Enercred

Fundada em 2017, a Enercred foi a primeira empresa a lançar o serviço de assinatura de energia limpa para o consumidor residencial no Brasil. Através de um serviço digital, oferece economia e sustentabilidade para seus clientes, com muita comodidade, simplicidade e transparência. A Enercred ajuda usinas de energia renovável e gerir os créditos de energia e os clientes e, com isso, aumentar a receita dos projetos. Desde o projeto piloto, a Enercred já forneceu 112.704 KWh de energia limpa, o que evitou a emissão de cerca de 25 toneladas de C02. Em 2016 ficou em primeiro lugar no Desafio Solar promovido pelo Greenpeace, em 2017 foi destaque na banca de impacto e energia do programa InovAtiva Brasil e vencedora do EDP Starter Brasil. Em 2018 foi incubada na aceleradora Oxigênio e Startup Connection da AHK em Parceria com a Siemens. Em 2019 foi premiada na primeira colocação do programa Sebrae Like a Boss, na Campus Party em São Paulo. Sobre a Safira Energia