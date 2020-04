Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de abril de 2020.

Montes Claros – Coteminas doa kits e anuncia 900 mil máscaras a pedido da Prefeitura

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros ganhou da Coteminas (maior grupo têxtil do país) 600 kits hospitalares para ajudar a suprir a grande demanda usada diariamente pelos hospitais da cidade. Cada kit possui três lençóis, uma fronha e uma toalha, e a quantidade doada poderá ser usada em 200 leitos hospitalares, 24 horas por dia.

Recebeu a doação, representando a Prefeitura, o procurador-geral do Município, Otávio Rocha. Esteve presente também o secretário municipal de Defesa Social, Anderson Chaves, e diretores da Coteminas, que anunciaram a doação de 900 mil máscaras, que serão entregues à Prefeitura para serem distribuídas para a população.

O Decreto Municipal 4.017, de 6 de abril, recomenda que toda a população de Montes Claros utilize a proteção para evitar a propagação do novo coronavírus (COVID-19) seguindo orientação do Ministério da Saúde. A parceria do Município com a Coteminas irá permitir que o produto chegue em todos os moradores da cidade.

Segundo Otávio Rocha, procurador-geral, “a colaboração da Coteminas é de fundamental importância para conter a propagação do vírus”.