MG – Reabertura do comércio em Minas pode começar na quarta-feira (29)

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de abril de 2020.

MG – Com 111 novos casos do novo coronavírus confirmados e três mortes a mais nas últimas 24 horas em Minas Gerais, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirma que a reabertura do comércio pode começar na próxima quarta-feira (29).

“Estamos preparando os protocolos com o objetivo de organizar e homogeneizar ao máximo os cuidados essenciais e eles devem ser lançados na segunda-feira (27), junto com os protocolos de revisão dos critérios de risco e impacto social e econômico. É possível que na quarta-feira venhamos a dar o primeiro passo para a primeira onda”, anunciou o secretário.

Os protocolos fazem parte do plano Minas Consciente, que prevê quatro ondas de flexibilização para retomada das atividades. Neste momento, apenas os serviços essenciais estão autorizados, na chamada onda zero. A onda 1 inclui atividades de baixo risco: lojas de variedades, de artigos esportivos, de roupas e calçados, de fogos de artifício, de publicidade, de móveis, pet shops, joalherias, concessionárias e agências de turismo.

Segundo Amaral, a flexibilização da abertura do comércio depende de todos os cidadãos. “Cada um tem que trazer a responsabilidade de proteger a si e aos outros, usando máscara, lavando as mãos e mantendo o distanciamento social. Tem que evitar a exposição desnecessária”, afirma.

“Se não precisa sair, não saia. Isso vai permitir que a gente acompanhe a evolução dos casos para avaliar se podemos abrir mais estabelecimentos ou não. A secretaria estará atenta para ver se podemos dar mais um passo à frente, ficar parado ou retornar a uma situação mais restrita”, garante Amaral.

Balanço

Pelo balanço epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (24), Minas tem 1.419 casos e 54 óbitos confirmado, além de 91 em investigação. Ao todo, o Estado tem 73.271 casos suspeitos. O número é menor em relação aos 77.775 divulgados no dia anterior (23), devido a revisão que descartou erros como casos em duplicidade.