Como colocar crédito Vivo – Ganhar saldo + Bonus GRÁTIS

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Neste artigo você saberá quais são os três melhores sites para colocar crédito Vivo no seu celular. Além disso, você pode ganhar saldo e bônus em cada recarga que fizer. Portanto, vamos comentar sobre:

Recarga Facil Vivo – Cartão de crédito

Como primeira alternativa para colocar crédito Vivo, você tem a opção Recarga Facil Vivo disponível. Entre algumas das principais vantagens desta plataforma está o facto de poder pagar com cartão de crédito. Além disso, por cada recarga de R$ 150,00 de saldo que você faz com este método de transferência, ganha um bônus de 1,5 GB.

Por outro lado, você poderá conhecer os valores da recarga online Vivo, saberá consultar seu saldo e descobrir todas as informações sobre serviços como Vivo Play e Vivo Games4U. Da mesma forma, você encontrará as últimas notícias sobre a companhia telefônica.

Além disso, o serviço está disponível para Android e iOS. Para utilizá-lo é necessário criar um usuário ou utilizar seu e-mail ou Facebook para fazer o login. Depois disso, você deve selecionar o número para ingerir saldo e inserir o valor. Por fim, deve-se selecionar o cartão de crédito como forma de pagamento e confirmar a operação.

Recarga Vivo BA – Cartão de débito

Por outro lado, esta alternativa é ideal para quem prefere utilizar o cartão de débito como meio de pagamento. Ao escolher esta opção, por cada transferência acima de R$ 80 você ganha mais 2GB de bônus. Portanto, você poderá utilizá-lo nos próximos 30 dias para surfar na internet

Portanto, para utilizá-lo é necessário criar uma conta na plataforma com sua senha e nome de usuário. Em seguida, você deve clicar em “Fazer Recarga” e digitar o número do telefone. Posteriormente, escolha a forma de pagamento para completar a recarga Vivo online débito com sua cartão .

Este site é direcionado principalmente a quem possui planos de celular: Vivo Controle, Vivo Easy e Vivo Turbo. Da mesma forma que para quem gosta de planos de telefonia fixa: Fixo + móvel local, Fixo + móvel Brasil e Vox Digital.

Você também conhecerá as melhores promoções da empresa, terá descontos de mais de 30%. Da mesma forma, terá a possibilidade de vender crédito a amigos, vizinhos e familiares, de forma a aumentar o seu dinheiro mensal, visto que tem a comissão mais elevada do mercado.

Recarga Vivo Sao Paulo – Recarga rápido 24 hs

Esta plataforma permite que você faça sua recarga Vivo internet em questão de minutos. Além disso, está disponível 24 horas por dia para você usar quando quiser. Por outro lado, cada vez que você paga, ganha mais de 1GB de bônus, para valores superiores a R$ 100,00.

Portanto, você precisará seguir apenas 5 passos simples: Cadastre-se no site, em seguida, use sua senha e nome de usuário para fazer o login. Posteriormente, selecione o valor a pagar, seguido da forma de pagamento, entre depósito, transferência ou QR Code. Por fim, verifique todos os dados e conclua a operação.

Este serviço é totalmente gratuito, além disso, você não precisará de uma conta em banco para colocar crédito Vivo. Da mesma forma, os seus dados estarão sempre seguros, graças ao sistema PCI que garante 100% de proteção dos seus dados.

Por outro lado, você estará em dia com tudo que se relaciona à empresa: novos planos, promoções, reajustes de tarifas. Também como as melhores alternativas para obter bônus extras.

Tutorial para transferir crédito Vivo

Por outro lado, existem duas formas de fazer a transferência para colocar crédito da Vivo de um telefone para outro. Portanto, aqui a seguir vamos dizer o que são:

MÉTODO 1: Selecione a opção 5

– Primeiro passo: Disque do celular de onde deseja transferir para o número *7000.

– Segundo passo: Pressione a tecla 5 do seu celular.

– Terceiro passo: Registre para a recarga Vivo o número de telefone para o qual deseja fazer a transferência. No entanto, você não deve inserir o DDD ou “0”.

– Quarto passo: escolha o valor que deseja transferir para o outro celular, entre: R$ 3, R$ 6 ou R$ 12.

– Quinto passo: Receberá uma mensagem de confirmação que o informará se a operação foi realizada.

MÉTODO 2: Coloque todos os dados

– Primeiro disque *7000 na tela do telefone Vivo onde vai fazer a transferência, seguido do DDD sem o “0”.

– Em seguida, digite o número para o qual deseja repassar o valor

– Finalmente, registre a quantidade da operação.

– Então, deve ser semelhante a: * 7000222888333886 e pressione a tecla Chamar. Desta forma você estará indicando o número do celular de acordo com o valor a ser transferido.

Lembre-se que, até o momento, para cada operação desse tipo que você realizar, a empresa cobrará R$ 0,10 do cliente que receber a transação.

Como colocar crédito Vivo com o app Meu Vivo?

Outra forma de fazer uma recarga Vivo grátis é por meio do aplicativo Meu Vivo. Esta plataforma está disponível para dispositivos Android e iOS e pode ser utilizada por qualquer usuário ativo da empresa.

Quanto ao valor das operações, variam de R$ 7 a R $ 300, com validade de um mês ou dois anos, conforme o caso. Para usá-lo, o que você deve fazer é:

– Primeiro, baixe o aplicativo Meu Vivo para o seu aparelho, aceite as permissões solicitadas e digite o número do seu celular.

– Em seguida, você receberá um SMS com um código que permitirá fazer o login e clicar no botão “Entrar“.

– Posteriormente, vá ao menu inferior, clique em “Saldo“, seguido de “Recarregue agora“.

– Selecione o seu número para colocar o crédito Vivo ou, caso queira recarregar o de outra pessoa, clique em “Recarregar outro número“.

– Depois disso, clique na opção “Outros valores” localizada na parte inferior do aplicativo e escolha o valor a agregar. Então, toque em “Continuar“.

– Você será redirecionado para a página de pagamento, onde deverá verificar as informações e selecionar a forma de pagamento, entre: cartão de crédito, cartão de débito ou PayPal. Por fim, clique em “Confirmar” e pronto.

Colocar crédito VIvo pelo SMS e Chamada

Além disso, você tem a possibilidade de colocar crédito da Vivo a partir de SMS ou chamadas, caso não tenha internet. Para isso, você terá três opções disponíveis:

1) A primeira é fazer uma ligação gratuita do seu celular para *321# e seguir as instruções.

2) Você pode enviar um SMS para o número 321 com a palavra “RECARGA” em letras maiúsculas e seguir os passos.

3) Por fim, você pode fazer uma chamada para o número *7000 e selecionar a opção 2 e seguir as instruções.

Da mesma forma, você tem o número do WhatsApp com Aura, onde também pode ganhar 1GB de bônus a cada recarga. Com esta alternativa, você também poderá consultar seu saldo, monitorar o consumo de internet e ativar ou antecipar uma promoção Vivo Turbo.

Como pedir crédito emprestado da Vivo?

Com o serviço de Crédito Antecipado para clientes Vivo, pode-se solicitar até R $ 29,99, com validade de 30 dias. No entanto, existem certos critérios de elegibilidade que são atendidos nos Termos de Uso, que definem qual tipo corresponde a cada cliente.

Depois disso, para contratar o serviço, é necessário enviar um SMS para o número 8013 com a palavra “CRÉDITO“. Posteriormente, a operadora indicará ao cliente os valores pré-pagos que estão de acordo com o seu perfil. Outra alternativa é a inscrição por meio do aplicativo da empresa.

Então, com saldo disponível você pode fazer ligações, conectar-se à internet, enviar mensagens ou contratar pacotes e promoções. No entanto o valor total será descontado na próxima recarga.