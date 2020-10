* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Dicas para mobiliar sua casa nova

A tarefa fica mais fácil com alguns truques simples.

Mobiliar a casa nova pode ser considerada uma das etapas mais difíceis da mudança, ainda mais se você pretende começar tudo do zero e não vai levar nenhum item que já possui.

A boa notícia é que, com algumas dicas práticas, rapidamente, você pode criar um ambiente incrível, com móveis novos e uma decoração que combina com seu estilo.

Foi pensando nisso que separamos algumas sugestões que vão te ajudar na tarefa de mobiliar sua casa nova. Confira!

Conheça o espaço disponível

Antes de sair às compras, você precisa conhecer o espaço disponível em todos os cômodos. Até porque o objetivo é criar um ambiente equilibrado, com móveis na quantidade certa, e não um local muito vazio ou exageradamente ocupado.

Tire as medidas, se achar necessário, e anote todas as informações. Assim, você saberá exatamente quais modelos se encaixam melhor em cada cômodo.

Saiba o que você precisa

Mobiliar a casa nova não é sinônimo de comprar um monte de objetos e deixá-los guardados ou esquecidos. Significa que você precisa ir em busca apenas daquilo que realmente é necessário.

Antes de comprar os móveis, decida o que é importante e indispensável, além de verificar se não possui nada que pode ser reaproveitado. Dessa forma, você evita gastos desnecessários e consegue focar naquilo que realmente interessa.

Considere reaproveitar algo

Mesmo quem está indo morar sozinho pela primeira vez ainda tem algum móvel que pode ser reaproveitado, como o guarda-roupa do quarto, a cômoda e até a cama que possui na casa dos pais.

Se os móveis ainda estão em boas condições, por que não os levar ao novo lar? Para garantir que combinem com os novos, você pode investir em adesivos e até pintura. No caso da cama, os lençóis vão garantir que a decoração orne perfeitamente.

Invista no que você gosta

Suas preferências podem ser consideradas na hora de mobiliar a casa nova. Então, pense no que gosta e analise como pode adaptar cada cômodo. Quem vai dividir o espaço com outras pessoas precisa ceder um pouco e entender que o gosto delas também precisa ser levado em conta.

Ainda assim, é permitido criar um espaço com a sua cara, como o seu escritório e até o quarto. O truque é prestar atenção em estilos e cores para deixar o ambiente daquele jeitinho que você sempre sonhou.

Atente-se ao seu orçamento

Todo mundo tem anotado o limite de gastos que poderá ter com a mobília. Se você ainda não fez isso, considere rever essa questão antes de sair e comprar os móveis da casa. Assim, com a informação em mãos, há menos risco de gastar mais do que deveria.

Seu orçamento deve respeitar seus ganhos, de forma que, mesmo mobiliando a casa, você consiga lidar com as demais despesas do mês. Então, lembre-se de anotar o máximo de parcelamentos que você pode assumir.

Inove e faça você mesmo

Você também pode aproveitar para deixar a criatividade rolar solta, unindo-a com a dica de seguir o seu estilo e investir no que gosta. Tem guardado algum móvel antigo que pode ser reformado? Aproveite-o para criar algo diferente e completamente novo.

Aqui, são válidas desde ideias mais simples, como pintar, adesivar e trocar puxadores, até montar sua mobília do zero. Claro que esta última opção é mais indicada para quem tem prática com marcenaria.

Com estas dicas, já fica bem mais fácil mobiliar a sua casa nova com tranquilidade, para garantir um espaço aconchegante e muito bonito. Agora, é só escolher por onde vai começar e qual é o seu estilo de decoração preferido.