* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 23/10/2020

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 22, por volta das 18h15min, durante patrulhamento pela rua Santo Inácio, bairro Conferência Cristo Rei, (Feijão Semeado), nesta cidade, deparou com um indivíduo, em atitude suspeita; ao perceber que seria abordado, demonstrou nervosismo e dispensou algo ao solo; durante a abordagem foi identificado, 27 anos; durante as buscas os policiais militares localizaram o material por ele dispensado, 01 (um) invólucro contendo em seu interior 13 (treze) papelotes de substância semelhante a cocaína, 03 pedras de substância semelhante a crack e R$272,80 (duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), em dinheiro, provavelmente, provenientes da venda de drogas ilícitas. O indivíduo foi preso e conduzido a DP, com os materiais apreendidos.