* Por: Jornal Montes Claros - 24 de outubro de 2020.

Oportunidades de Trainee – Outubro

Procura por uma vaga de Trainee? Veja abaixo a lista com os novos processos seletivos com inscrições abertas:

OBS: Os programas estão por ordem cronológica de término das inscrições.

Programa de Trainee Meta 2021

A Meta, que atua no segmento de soluções tecnológicas, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que busca por estudantes que estejam cursando os dois últimos anos de graduação ou que sejam formados há no máximo 5 anos.

O Programa de Trainee da Meta busca desenvolver e formar os futuros líderes da empresa. No Programa, o Trainee será imerso em treinamentos, vivências customizadas e desafios do negócio da empresa.

Inscrições até: 25/10/2020

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Meta 2021

Programa de Trainee Porto Seguro

A Porto Seguro, que está entre as maiores seguradoras do país, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que busca por estudantes e recém-formados de todos os cursos de graduação, com formação entre Julho de 2017 e Dezembro de 2020.

Os participantes passarão por uma série de Programas de Desenvolvimento para que mais tarde possam assumir posições de liderança dentro da companhia.

Inscrições até: 25/10/2020

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Porto Seguro

Programa de Trainee Yara 2021

A Yara, empresa líder mundial em nutrição de plantas, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que busca por recém-formados de todos os cursos de graduação, com formação entre Junho de 2016 e Dezembro de 2018.

O Programa tem o objetivo de identificar novos e diversos perfis para, por meio do desenvolvimento acelerado, propiciar que assumam posições de liderança na empresa.

Inscrições até: 02/11/2020

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Yara 2021

Programa de Trainee Danone 2021

O Grupo Danone, um dos líderes mundiais no setor de alimentos, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que oferece vagas para estudantes e recém-formados de todos os cursos de bacharelado, com formação entre Dezembro de 2017 e Dezembro de 2020.

O Programa oferece dois anos de muito desenvolvimento e projetos desafiadores para que ao final desse período os candidatos selecionados possam ocupar posições de Gerentes Juniors na companhia.

Inscrições até: 02/11/2020

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Danone 2021



Programa de Trainee Nitro 2021

A Nitro, que atua nas áreas de Especialidades Químicas, Químicos Industriais e Agronegócio, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que oferece vagas para estudantes e recém-formados de todos os cursos de graduação, com formação entre Dezembro de 2018 e Dezembro de 2020.

O programa tem objetivo de formar profissionais comprometidos e engajados, que futuramente poderão ocupar posições de destaque na Nitro.

Inscrições até: 03/11/2020

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Nitro 2021



Programa de Trainee Localiza 2021

A Localiza, maior empresa de aluguel de carros da América Latina, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que busca por estudantes com formação superior entre Dezembro de 2018 e Dezembro de 2020. Todos os cursos são aceitos no Programa.

Durante 12 meses, os Trainees passarão por um intenso processo de qualificação e imersão aos negócios da empresa (aluguel de carros, franchising, gestão de frotas e seminovos).

Inscrições até: 09/11/2020

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Localiza 2021

Programa Jovens Talentos KPMG

A KPMG, que atua em 154 países e é referência na prestação de serviços de Audit, Tax e Advisory, está com inscrições abertas para seu Programa “Jovens Talentos KPMG” que busca por estudantes e recém-formados de diversos cursos de graduação, com formação entre Junho de 2019 e Dezembro de 2024.

O Programa Jovens Talentos KPMG capacita profissionais nas mais diversas áreas de negócios, voltados para o universo de auditoria, consultoria, tecnologia e impostos.

Inscrições até: 18/12/2020

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa Jovens Talentos KPMG

Programa de Trainee Marsh Brasil 2021

A Marsh, que é líder mundial em corretagem de seguros e em gestão de riscos, abriu inscrições para seu processo seletivo de Trainee que busca por estudantes com formação superior concluída há no máximo dois anos nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Direito, Ciência Atuarial, Estatística, Matemática e áreas correlatas.

O Programa é composto de 18 meses, da seguinte forma: 70% de foco no trabalho, 20% no relacionamento e 10% em capacitação técnica.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Marsh Brasil 2021