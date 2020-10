* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

MG – Defesa Civil confirma primeira morte relacionada ao período chuvoso em Minas

MG – A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil confirmou, nesta segunda-feira (26), a primeira morte em decorrência do perído chuvoso em Minas Gerais. Trata-se de um homem de 22 anos que foi atingido por um raio neste domingo (25), enquanto empurrava um carro na rodovia MG-184, na altura de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas.

O jovem, morador do município de Fama, ficou sem gasolina no momento em que caía uma chuva intensa. Ao sair do carro para empurrá-lo, foi atingido pelo raio. No veículo, estavam dois casais e dois bebês.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital de Carmo do Rio Claro e, depois, transferida para Santa Casa de Passos, mas não resistiu aos ferimentos.