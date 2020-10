* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

Norte de Minas – Acidente entre caminhão e carro deixa três pessoas mortas em Porteirinha

Norte de Minas – O 6° Pelotão de Bombeiros, instalado na cidade Janaúba, região Norte Mineira, foi acionado no inicio dessa noite de domingo, 25 de outubro, por volta das 19:50 horas para atender a um acidente automobilístico (Colisão frontal entre caminhão e carro de passeio).

O fato se deu próximo ao KM 183 da MGC 122, que fica cerca de 5 km do povoado de Bom Jesus, Município de Porteirinha.

As guarnições de Bombeiros atuaram juntamente com o SAMU e prestaram socorro às duas vítimas que ocupavam o caminhão. As tres vítimas do veiculo de passeio, uma mulher, um homem e uma adolescente vieram a óbito.

A Guarnicao BM de salvamento aguardou no local para os procedimentos do Perito e assim que concluídos, foi realizado a retirada dos corpos em meio as ferragens.

Segundo o motorista do caminhão, o veiculo Pálio attractive estava em sentido oposto ao seu quando rodou na pista vindo a colidir frontalmente, disse ainda que no momento chovia bastante acreditando que houve uma aquaplanagem.

O caminhão vinha de mato verde sentido janaúba e o pálio de janaúba sentido Porteirinha.