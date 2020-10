Evite golpes nessa Black Friday: veja dicas de especialista em compras online

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2020.

Faz algum tempo que a Black Friday entrou para o calendário oficial de compras dos brasileiros. Porém, à medida que a fama da data aumentou, os golpes também cresceram, especialmente na modalidade virtual. Para evitar golpes nessa Black Friday, veja dicas de especialista em compras online.

Quem dá as orientações para fugir de dores de cabeça na Black Friday é Thiago Klaumann, CEO de um site de descontos online. Por estar sempre em busca das melhores e mais seguras ofertas Black Friday e outras datas especiais, acumulou conhecimento no assunto.

Assim, se você quer ter mais segurança na hora de fechar um pedido, principalmente quando falamos de promoções da Black Friday, precisa conhecer e praticar os 7 cuidados de compras online listados a seguir. Confira!

1. Atenção aos links das redes sociais

Quem nunca navegou pelas redes sociais e acabou encontrando uma oferta interessante? Muitas empresas divulgam suas ofertas por meio dessas plataformas, fazendo com que o usuário seja direcionado para a página do e-commerce ao clicar no link.

O problema não está na oferta em si, mas nos links que golpistas inserem nas redes sociais, que levam os consumidores para páginas falsas. Em alguns casos, a página da loja fake é exatamente igual à original, o que faz com que seja fácil cair nesse tipo de golpe.

Para evitar a situação, a dica é simples: antes de clicar em qualquer link, veja se a página que está divulgando a promoção é a rede oficial da marca em questão, por meio do selo de “oficial” que as próprias redes sociais fornecem.

Além disso, leia a mensagem de divulgação e o link que a promoção pretende te direcionar. Por vezes, erros de português acabam passando, o que é um sinal de alerta para o consumidor.

E se você viu uma oferta muito boa nas redes sociais, confira no site da loja da publicidade se o valor é real – sem clicar no link. Mas isso é assunto para o próximo tópico!

2. Muito desconto? Desconfie!

A Black Friday é o momento em que muitas lojas online aproveitam para queimar seu estoque. Porém, existem produtos que dificilmente ganham descontos exorbitantes.

Por isso, se o desconto for muito bom, desconfie. Segundo o especialista em ofertas, esse é um dos golpes mais comuns da Black Friday, já que o consumidor tem a tendência a acreditar que promoções expressivas são possíveis nessa época.

A dica é conferir a média de preços de um produto em lojas online reconhecidas. Assim, se você quer um iPhone 11 na Black Friday, e na maioria dos e-commerces ele sai por mais de R$4.500,00, preços abaixo de R$3.000 devem despertar sua desconfiança.

3. Busque por métodos seguros de economizar

Se as promoções das redes sociais e as ofertas com altos descontos nem sempre são confiáveis, existem alguns métodos de economia que são reconhecidos por sua segurança.

Na Black Friday, você pode se concentrar em buscar os melhores preços em plataformas de comparação. Muitas delas oferecem um gráfico com os altos e baixos do valor de um produto, para que o consumidor tenha certeza de que não está caindo na famosa “Black Fraude”.

Outro método seguro para economizar é o cupom de desconto, a principal ferramenta utilizada pelo especialista em compras online. O cupom é confiável porque são as próprias marcas que liberam o código, como uma forma de incentivar o consumidor.

Você também pode conferir se a loja online oferece descontos em métodos de pagamento, como o boleto bancário ou débito em conta.

4. Os métodos de pagamento mais seguros

Na hora de fazer suas compras, dois métodos de pagamento se destacam pela segurança: o boleto bancário e o cartão de crédito.

Entretanto, antes de fechar o seu pedido, é sempre interessante conhecer quais são as tecnologias utilizadas pela loja online em matéria de proteção de dados.

Um e-commerce seguro é aquele que tem, pelo menos, os selos HTTPS e SSL, que realizam a criptografia de dados em compras com cartão. Dessa forma, as informações que você inserir não serão acessadas por terceiros.

5. Outros sinais de confiabilidade de um site

Além do selo HTTPS e SSL, existem outros selos que são importantes para comprovar que uma loja online é confiável. Esses elementos devem ser checados em qualquer compra, mas na Black Friday é uma etapa ainda mais importante.

Entre os sinais de confiabilidade de um site, que ajudam a evitar golpes na Black Friday, estão a presença dos dados cadastrais da marca, com CNPJ, endereço e telefone para contato. Você ainda pode utilizar o site da Receita Federal para saber se as informações apresentadas são verdadeiras.

Selos como Site Confiável, Google Safe Browsing e Reclame Aqui também são interessantes, já que dão uma ideia da reputação da marca.

6. A reputação da loja online entre os consumidores

E por falar na reputação, quando se trata de e-commerce, a opinião dos consumidores é de grande ajuda para a decisão de uma compra.

Plataformas como o Reclame Aqui e eBit permitem que os usuários de uma marca compartilhem suas experiências, ajudando ainda quem está em dúvida sobre uma compra.

Antes de fazer uma compra, confira a reputação da marca na internet. Se plataformas especializadas não contarem com relatos, busque pelas redes sociais da loja, uma vez que muitos consumidores deixam feedbacks dessa forma.

7. Dedique algum tempo para pesquisar antes de fechar negócio

Na Black Friday, todas as ofertas parecem imperdíveis e limitadas. Existem até mesmo sites que informam que restam poucos produtos em estoque, para ativar o gatilho de urgência na mente do consumidor.

Mas esse é o momento de manter a calma e fazer uma boa pesquisa antes de fechar negócio. Vale a pena conferir lojas concorrentes para conferir se o preço está baixo mesmo, além de ler todos os detalhes sobre o produto, políticas de troca e devolução.

Assim, com essa e as outras 6 dicas para evitar golpes na Black Friday, os riscos de ter problemas nesse período são bem menores. E tem coisa melhor do que saber que fez uma boa compra, pelo melhor preço, em uma loja segura?