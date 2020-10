* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2020.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 27/10/2020

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 26, por volta das 21h28min, durante patrulhamento recebeu informações que a motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placa HLK-2035, havia sido furtada na Av. dos Militares, bairro Morrinhos. De posse das informações durante o patrulhamento/rastreamento o veículo foi localizado, abandonado, no bairro Cintra. Segundo a vítima, homem de 33 anos, estava em sua residência com um amigo, posteriormente identificado, 18 anos, que conhecera nas redes sociais, quando bateram no portão do imóvel; ao atender, deparou com um indivíduo, utilizando máscara de proteção na boca, que lhe disse que uma pessoa, não identificada, a chamava na rua, que, estranhando o seu comportamento, fechou o portão; ao verificar novamente o portão, foi surpreendida, com violência, pelo indivíduo mascarado que, de posse de 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, a empurrou para o interior da residência, a agrediu com chutes, causando lesões na boca, e exigiu sua carteira, contendo documentos pessoais, e R$50,00 (cinquenta reais), em dinheiro, o seu aparelho celular, além da motocicleta. Ainda segundo a vítima ela fora agredida na presença de seu amigo, que permaneceu inerte, não foi agredido, não teve seus pertences subtraídos, tendo ele, ao sair, pedido para não envolvê-lo na ocorrência; que após a saída do amigo tentou contato com ele pelas redes sociais, contudo, constatou que ele havia excluído seus perfis, despertando suspeita do seu envolvimento no roubo. O veículo foi abandonado pelo autor, porque o alarme foi ativado, interrompendo a corrente elétrica. Os suspeitos do envolvimento no roubo ainda não foram localizados.