* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

MG – Copasa reabre todas as Agências de Atendimento em Minas

MG – A Copasa informa que, a partir desta semana, todas as Agências de Atendimento ao Cliente foram reabertas no estado de Minas Gerais. Na última semana, já haviam sido reabertas 61 agências localizadas em 55 municípios onde os protocolos sanitários já permitiam a atividade. A partir desta semana, as demais agências da empresa estão sendo reabertas, atendendo todas as exigências de controle do Coronavírus. Mas, para cumprir esses protocolos sanitários, as unidades estão impedidas de trabalhar com sua capacidade total de atendimento.

Em razão da pandemia e com o objetivo de impedir a aglomeração de pessoas, o atendimento será feito mediante agendamento prévio. A marcação de dia e horário deverá ser feita por meio do link agendamento, disponível no site da Copasa (www.copasa.com.br), ou pelo telefone 0800 0300 115. No link, o cliente pode ver o horário de atendimento da agência e os dias e os horários disponíveis. Caso ele ainda não tenha cadastro, fará um cadastramento simplificado para prosseguir.

As agências atenderão em horários específicos para cada localidade. Confira no link agendamento.copasa.com.br os horários de atendimento e os intervalos disponíveis. Antes de o cliente se dirigir a uma agência da Copasa é importante que ele esteja atento às seguintes orientações:

É necessário realizar agendamento prévio pelo link copasa.com.br ou pelo telefone 0800 0300 115;

No agendamento, o cliente fica sabendo os horários de atendimento da agência para a qual agendou o atendimento;

Haverá intervalos nas agências que trabalham em dois turnos e elas ficarão fechadas, por um período do dia, para higienização completa;

Não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto para pessoas com necessidades especiais;

O uso de máscara será obrigatório, tanto na fila de espera como no momento do atendimento;

Está proibida a entrada de animais de estimação;

É necessário respeitar o distanciamento na fila, que estará devidamente indicado no chão.

As cadeiras no interior das agências estarão devidamente sinalizadas e serão utilizadas, exclusivamente, pelos atendimentos preferenciais;

Nas agências com maior fluxo de pessoas, os clientes terão sua temperatura aferida. A entrada somente será autorizada para pessoas que estejam com temperatura inferior a 37,8°;

Em caso de algum sintoma como tosse, febre, coriza, perda de olfato, paladar ou gripe, será necessário reagendar o atendimento;

A Copasa esclarece que todos os empregados da companhia que estarão à frente do atendimento receberam treinamento e instruções para atender os clientes de forma segura.

O atendimento virtual segue em pleno funcionamento e os serviços podem ser solicitados, preferencialmente, por um dos seguintes canais de atendimento:

Agência Virtual ou o Fale Conosco, disponível site www.copasa.com.br;

Aplicativo Copasa Digital;

Central de atendimento telefônico no número 115, gratuitamente, 24 horas por dia.

Assim, será possível evitar o grande fluxo de clientes nas agências presenciais.

Neste momento, contamos com a compreensão de nossos clientes para que possamos realizar o melhor atendimento possível, sem colocar em risco a saúde dos empregados e da população.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Copasa.