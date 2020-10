* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

Norte de Minas – Sebrae Minas e Codesp elaboram Plano de Desenvolvimento para Porteirinha

Norte de Minas – O Sebrae Minas, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Porteirinha (Codesp), que reúne 15 entidades, elaborou e entregou aos candidatos a prefeito do município o Plano de Desenvolvimento Econômico de Porteirinha.

Para que os postulantes ao cargo e seus vices possam esclarecer eventuais dúvidas sobre as ideias ali apresentadas, na próxima quinta-feira (29), às 18h, a Associação Comercial e Industrial de Porteirinha (Aciport) fará um evento on-line com o tema “Hora Do Desenvolvimento – ouvindo o candidato”, que será transmitido pelas redes sociais da entidade e terá a participação do presidente do Codesp, Cássio Samuel Mendes.

O plano foi elaborado a partir de uma coleta de dados sobre o município e de entrevistas com lideranças locais que identificaram as necessidades econômicas de Porteirinha. Após essas etapas, durante a realização de um workshop, foi traçado um quadro de prioridades e o documento final foi aprovado.

Entres as principais sugestões, o plano apresenta ações para as áreas de empreendedorismo, cultura empreendedora nas escolas, organização da cadeia turística, fomento ao associativismo, reestruturação do mercado municipal, processo de certificação do queijo artesanal e apoio aos pequenos negócios.

“O Sebrae Minas sempre trabalhou em prol dos municípios, por meio do programa Desenvolvimento Econômico Local (DEL). Na elaboração do Plano de Desenvolvimento de Porteirinha, foram levados em conta fatores que estão ligados à essência e às potencialidades da região. Acreditamos que, se colocados em prática pelo futuro gestor do município, irão alavancar a economia e o desenvolvimento de uma cidade que tem grande potencial, além de gerar renda para seus moradores”, enfatiza o analista do Sebrae Minas Jadilson Borges.

Livro de cabeceira

A secretária executiva do Codesp, Rosilei Ferreira, destaca que as ações propostas no plano levam em conta interesses comuns identificados no município, o que facilitou a aprovação por todas as entidades envolvidas na definição de suas diretrizes. “O plano é um marco para a cidade, porque conta com a contribuição de várias entidades que trabalham em favor do desenvolvimento local. Trata-se de um documento muito bem elaborado, que aponta caminhos tanto para o setor público como privado. É uma espécie de livro de cabeceira para o futuro administrador de Porteirinha”, explica.

Planejamento e futuro

Planejar para executar projetos a médio e longo prazo é uma das ideias centrais da iniciativa, como destaca o presidente do Codesp. “Para conseguir resultados é preciso saber aonde se quer chegar. O plano pretende nortear o próximo administrador rumo ao futuro, para que ele não se atenha a ações e projetos de curto prazo. As entidades civis organizadas deram sua contribuição. Agora, caberá ao futuro prefeito absorver as sugestões e conduzir a cidade ao desenvolvimento”, ressalta Cassio.

Para saber como o Sebrae Minas apoia o desenvolvimento dos municípios, acesse www.isdel-sebrae.com/del