Tem promoção no ar! Voos de Montes Claros para SP por apenas R$ 549 e Cabo Frio a R$ 696

* Por: da redação - 31 de outubro de 2020.

Nos voos sem escalas da Azul de Montes Claros para BH as passagens de ida e volta podem ser compradas nesta promoção por R$ 316,18.

A partir de 14 de de dezembro deste ano a cidade de Cabo Frio, um dos destinos preferidos pelos turistas mineiros, vai voltar a receber voos da companhia Azul. Os voos na cidade que fica na Região dos Lagos estavam suspensos desde março deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. De Montes Claros para Cabo Frio, com escala em Belo Horizonte, as passagens de ida e volta custam R$ 696,94, valor com todas as taxas incluídas.

O outros destaques são a ida e volta de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) disponíveis nas promoções de passagens aéreas deste final de semana por apenas R$ 549,91 em voo direto da Gol. Nos voos sem escalas da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte as passagens de ida e volta podem ser compradas nesta promoção por R$ 316,18.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Montes Claros para Recife disponíveis nas promoções deste final de semana por R$ 662,60. A ida e a volta para Salvador para quem está no Norte de Minas custam R$ 732,21.

Voos de BH para o Rio de Janeiro por apenas R$ 266,23

Nos voos de Belo Horizonte há opções de passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro por apenas R$ 266,23, para São Paulo a R$ 322,87, Brasília a partir de R$ 329,29. Da capital mineira para Cabo Frio a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por apenas R$ 442,04 para viagem em dezembro deste ano.

Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas e a há opções de voos para os meses de novembro e dezembro, exceto nos feriados deste período.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BELO HORIZONTE

