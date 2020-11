* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2020.

Norte de Minas – III Congresso Internacional reúne autoridades sobre a Covid-19 e aborda as perspectivas para profissionais

Norte de Minas – A luta permanente da comunidade científica diante do Coronavírus, novo mal que assusta o mundo na atualidade, será abordada nas mais diversas áreas durante o III Congresso Internacional em Ciências da Saúde (III CICS/Unimontes). O evento é organizado pela Universidade Estadual de Montes Claros, sob a coordenação dos professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, com três dias de programação – a partir desta quinta-feira (5/11).

A programação oferece palestras e mesas redondas, com inscrições abertas – e gratuitas – até as primeiras horas do Congresso, além da apresentação de trabalhos científicos (submissões já encerradas). O portal eletrônico do evento é https://pt.cicsunimontes.com/, com versões em português e inglês.

Todas as atividades serão no formato on-line, diante do momento de distanciamento social por causa da pandemia que centraliza a temática do Congresso. Entre os palestrantes convidados estão renomados pesquisadores de Portugal, Noruega, Espanha, Estados Unidos e México.

E ainda, profissionais de diversas instituições brasileiras como Wanderson de Oliveira, que respondeu até abril deste ano pela Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, e o professor Unaí Tupinambás, um dos chefes de equipe da UFMG sobre os estudos de viabilidade da vacina contra a Covid-19. Entre as universidades representadas no cast de palestrantes estão UFMG, USP, Unicamp, UFSJ, UFF, UFRJ e UFU, além da Anvisa, Instituto Adolfo Lutz, Fiocruz e Instituto Federal do Norte de Minas.

PROJEÇÃO

Os professores Renato Sobral Monteiro Júnior e Renata Fiúza integram a comissão organizadora do CICS/Unimontes e preveem a participação de aproximadamente 1 mil pessoas, entre pesquisadores, estudantes e trabalhadores da área da saúde. “O maior diferencial do III Congresso Internacional em Ciências da Saúde está na temática central com a Covid-19, doença que se tornou alvo do noticiário mundial por conta da pandemia que vivemos”, observam os organizadores.

Outro destaque, segundo os professores, está nos pontos relacionados para os debates, como as novas tecnologias, políticas, pesquisas e práticas relacionadas à Covid-19, uma forma de contribuir com a popularização da ciência e valorizar o papel social das universidades públicas no enfrentamento da pandemia.

Um dos diferenciais no Congresso está o patrocínio solidário, convertido em doações para duas instituições filantrópicas de longa permanência para idosos. Ao longo da programação, haverá sorteio de livros da área da saúde no canal no instagram: https://www.instagram.com/cicsunimontes/