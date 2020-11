* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2020.

‘Zé do Caixão’: homem fura vários lençóis por ter unhas do pé grandes

Uma esposa expos o marido nas redes sociais após ele furar os lençóis da cama com as unhas dos pés. A mulher contou que eles precisam comprar novas roupas de cama com frequência, visto que o homem não corta as unhas.

No vídeo, publicado no TikTok, a esposa levanta a coberta e mostra o lençol com vários buracos na região dos pés. “Alguém mas tem esse problema de ter que comprar novos lençóis porque o marido não corta as unhas?”, perguntou.

Já em um outro vídeo, a mulher mostra outros lençóis furados. Além disso, expôs o rosto do marido e as unhas também. “Eu ainda deveria pedir um divórcio?”, brincou.

A publicação viralizou. Mais de 840 mil pessoas assistiram o vídeo e mais de 4 mil comentaram. A maioria dos internautas não aprovaram os hábitos do homem.