* Por: Jornal Montes Claros - 5 de novembro de 2020.

MG – Se Liga na Educação aborda os 300 anos de Minas

MG – A partir desta quinta-feira (5/11), a história dos 300 anos de Minas Gerais será abordada de forma interdisciplinar no programa Se Liga na Educação, transmitido pela Rede Minas e pela TV Assembleia.

A ação faz parte de uma série de iniciativas realizadas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) em comemoração ao tricentenário do estado, celebrado em dezembro.

A primeira aula já é um exemplo de como será a programação por reunir professores de três conteúdos: Ensino Religioso, Arte e Educação Física. Juntos, os educadores discutem o tema “Minas Gerais: Patrimônio Material e Imaterial”. As teleaulas na temática ganharam vinheta especial.

Temas

As aulas abordarão temas como os “causos” mineiros, as paisagens do estado na literatura de Guimarães Rosa e até o “mineirês”: modo particular de fala dos mineiros, entre outras características que formam a identidade local. As teleaulas interdisciplinares serão exibidas até o dia 10/12. O estudante pode conferir a programação completa do Se Liga na Educação, por meio do site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br.

PET comemorativo

Entre as atividades em comemoração aos 300 anos de Minas, a SEE elaborou Plano de Estudo Tutorado (PET) temático. O material traz conteúdos de diferentes eixos que podem ser abordados nas atividades escolares, a exemplo de características do estado como arquitetura, patrimônio histórico e economia, entre outros. Os professores também terão liberdade para trabalhar especificidades de cada localidade, de cada região e usar o PET – Minas 300 anos como norteador.

A apostila, que está disponível de forma gratuita no site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e no aplicativo Conexão Escola, vai subsidiar as ações com os alunos, professores e a comunidade escolar em geral. As atividades do PET comemorativo ao tricentenário do estado serão feitas juntamente com as propostas desenvolvidas no 6º volume das apostilas.