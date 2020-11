Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 10/11/2020

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nesta data, 10, por volta das 01h08min, durante patrulhamento pela rua Jorge Amado, bairro Maria Cândida, nesta cidade, visualizou alguns indivíduos, em atitudes suspeitas; ao perceberem a presença policial e que seriam abordados evadiram, contudo, uma mulher, já conhecida nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, foi contida, abordada e identificada, 38 anos; durante as buscas nada de ilícito foi localizado em seu poder, porém foi observado pelos policiais militares que ela ficou exaltada; em sua residência, após franqueada a entrada, durante buscas, localizaram R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais); diante de fundada suspeita, foi acionada a equipe ROCCA, onde, com aplicação da semovente Raja, localizaram 51 (cinquenta e uma) pedras de substância semelhante a crack e 06 (seis) papelotes de substância semelhante a cocaína. A autora foi presa e conduzida a DP, com o material apreendido.

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 9, por volta das 16h22min, durante patrulhamento recebeu informações que na rua “D”, Bairro Raul José Pereira, nesta cidade, 03 (três) indivíduos, já conhecidos nos meios policiais, estariam na prática do tráfico de drogas. De posse das informações os policiais militares deslocaram ao local, onde, durante monitoramento, visualizaram, abordaram e identificaram os indivíduos, 02 (dois) maiores, ambos de 24 anos, e um menor infrator de 17 anos, com os quais, durante as buscas, localizaram 38 (trinta e oito) pedras de substância semelhante a crack, 06 (seis) buchas de substância semelhante a maconha e R$158,70 (cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos), em dinheiro. Os indivíduos maiores foram presos, o menor infrator foi apreendido e conduzidos a DP, com os materiais também apreendidos.

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nesta data, 10, por volta das 01h08min, durante patrulhamento pela rua Jorge Amado, bairro Maria Cândida, nesta cidade, visualizou alguns indivíduos, em atitudes suspeitas; ao perceberem a presença policial e que seriam abordados evadiram, contudo, uma mulher, já conhecida nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, foi contida, abordada e identificada, 38 anos; durante as buscas nada de ilícito foi localizado em seu poder, porém foi observado pelos policiais militares que ela ficou exaltada; em sua residência, após franqueada a entrada, durante buscas, localizaram R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais); diante de fundada suspeita, foi acionada a equipe ROCCA, onde, com aplicação da semovente Raja, localizaram 51 (cinquenta e uma) pedras de substância semelhante a crack e 06 (seis) papelotes de substância semelhante a cocaína. A autora foi presa e conduzida a DP, com o material apreendido.

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 9, por volta das 16h22min, durante patrulhamento recebeu informações que na rua “D”, Bairro Raul José Pereira, nesta cidade, 03 (três) indivíduos, já conhecidos nos meios policiais, estariam na prática do tráfico de drogas. De posse das informações os policiais militares deslocaram ao local, onde, durante monitoramento, visualizaram, abordaram e identificaram os indivíduos, 02 (dois) maiores, ambos de 24 anos, e um menor infrator de 17 anos, com os quais, durante as buscas, localizaram 38 (trinta e oito) pedras de substância semelhante a crack, 06 (seis) buchas de substância semelhante a maconha e R$158,70 (cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos), em dinheiro. Os indivíduos maiores foram presos, o menor infrator foi apreendido e conduzidos a DP, com os materiais também apreendidos.

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem 9, por volta das 09h39min, compareceu na rua Bernadino Souto, bairro Alto São João, nesta cidade, onde, segundo uma testemunha e da vítima, homem de 31 anos, estavam no interior da farmácia, quando adentraram 02 (dois) indivíduos com as mãos na cintura, simulando estarem armados, tendo um deles anunciado o assalto e sob ameaças exigiu que lhe passassem o dinheiro do caixa; em seguida adentraram ao escritório e subtraíram várias notas que se encontravam sobre a mesa, bem como a aliança de casamento da vítima; após o roubo evadiram a pé, e, logo à frente, adentraram no veículo GM Monza, cor cinza, placa JNS-0921. Ainda segundo a vítima pegou carona com um vizinho que passava pelo local e seguiu os autores até a Vila Castelo Branco, onde, temendo por sua segurança, resolveu aguardar a chegada da PM. No local os policiais militares realizaram o cerco e bloqueio, intensificaram o patrulhamento nas imediações; durante o patrulhamento localizaram o veículo que utilizaram na fuga. Durante as buscas pelo local localizaram vestimentas utilizadas pelos autores, bem como recibos emitidos pela caixa registradora da farmácia. Consultado o sistema localizaram o proprietário do veículo, o qual foi abordado e identificado, que, ao ser informado, alegou que havia negociado o veículo com outro indivíduo, também localizado, abordado e identificado, que, confirmou a negociação, contudo, informou que havia emprestado o seu veículo para seu vizinho, identificado, 22 anos, que, até aquele momento não havia recebido o veículo de volta; ao lhe ser mostrado o vídeo com as imagens dos autores, este reconheceu o indivíduo de 22 anos, como sendo um deles. O veículo foi apreendido e removido ao pátio conveniado. Foi realizado intenso rastreamento, contudo, o indivíduo não foi localizado.

POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO E APREENDE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE JOGOS DE AZAR

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem 9, por volta das 15h39min, durante “Operação Pandilha”, com finalidade de reprimir a exploração de “Jogos de Azar”, compareceu na rua Natal, bairro Santo Antônio, nesta cidade, onde, em uma mercearia, localizaram máquinas da Loteria Mineira com números de série e patrimônio diferentes das cedidas pela Loteria Mineira; constataram ainda a venda ilegal de cigarros contrabandeados, marca Bill, além de máquinas caça-níquel, em operação. Durante as buscas os policiais militares localizaram e apreenderam 115 (cento e quinze) maços de cigarros da marca Bill; 02 (duas) placas-mãe de máquina caça-níquel; 01 (uma) máquina utilizada na prática de jogo do bicho; R$2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais), em dinheiro, provenientes do jogo do bicho, R$12,00 (doze reais), em dinheiro, que se encontravam no interior das máquinas de caça-níqueis, e vários bilhetes de azar. No local um indivíduo foi abordado, identificado, 49 anos, e preso, contudo, considerando não haver plantão na Delegacia de Polícia Federal, comprometeu em se apresentar naquela Delegacia oportunamente.

POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR ESTELIONATO E APREENDE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME