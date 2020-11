* Por: Jornal Montes Claros - 12 de novembro de 2020.

Filha do cantor Belo é presa suspeita de integrar organização criminosa no Rio

A filha caçula do cantor Belo foi presa nessa quarta-feira (11), no Rio, durante uma operação da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, é suspeita de integrar um esquema de golpes por meio eletrônico ligado à maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

O faturamento da quadrilha com os golpes está estimado entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão por mês. Segundo as investigações, as mulheres que faziam parte do bando criminoso induziam as vítimas a repassarem dados bancários e entregarem seus cartões a motoboys, que também eram parte do esquema.

Em entrevista ao jornal O Globo, o cantor disse que foi surpreendido pela notícia e que está muito triste.

‘Falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento’, disse ao jornal.

Isadora vai responder pelo crime de organização criminosa.