* Por: Jornal Montes Claros - 12 de novembro de 2020.

MG – Cemig coloca à venda imóveis situados em diversos municípios de Minas Gerais

MG – A Cemig colocou à venda, por meio de edital do Pregão Eletrônico n.º 500- H14685, 13 imóveis localizados em diversas regiões do estado, incluindo um em Belo Horizonte. O pregão acontecerá na plataforma do Portal de Compras da Cemig, e os interessados previamente cadastrados devem enviar as propostas até 15 minutos antes do início da sessão, marcada para o próximo dia 18/11, às 10h.

Entre os prédios e terrenos que serão oferecidos em licitação pública na Região Central, além da Capital Mineira, há um imóvel ofertado em Pará de Minas. Também estão sendo oferecidos bens em Uberlândia, no Triângulo; em Botumirim, na região Norte, e em Almenara, no Vale do Jequitinhonha; São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas; em Divinópolis e Formiga, na região Oeste; Passos, no Sudoeste; Ipanema, situada na região Leste do estado, além de outros em Bom Jardim de Minas, Rio Preto e Piau, na Mantiqueira/Zona da Mata.

Licitação

A licitação será processada pelo tipo de maior oferta de preço. As propostas classificadas durante o pregão serão selecionadas para a etapa de lances. Podem participar da licitação pessoas físicas e jurídicas, sendo que os interessados devem se cadastrar junto à Cemig até o dia 13/11.

A lista completa dos imóveis ofertados pode ser acessada aqui.

Para obter mais informações sobre o imóvel de seu interesse e o processo de venda, entre em contato por meio dos seguintes canais de comunicação;

Gerência de Gestão de Imóveis

(31) 99885-9311

vendadeimoveis@cemig.com.br