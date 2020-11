9 modelos de calças para usar no ambiente de trabalho

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

Conheça calças que podem te acompanhar nos mais diversos locais de trabalho

Montar um look para o trabalho é simples, mas uma tarefa que deve ser feita com atenção. O primeiro passo é considerar como é o ambiente, pois se envolve um lugar mais tranquilo, será possível incluir diferentes tipos de roupa, desde que sem exageros.

Quando falamos das calças, quase todas passam tranquilamente nos mais variados locais de trabalho, até mesmo a calça pantalona, que pode ter um toque casual ou social, basta se atentar ao tecido.

Está em busca de modelos de calças que possa usar para ir trabalhar? Dê uma olhada nas sugestões abaixo e confira se possui alguma em seu guarda-roupa.

1- Calça flare chic

O corte dessa calça é elegante e ela não fica justa no corpo, assim, combina com quase todos os ambientes de trabalho. Mantém o ar de seriedade e pode ser usada com salto. Além disso, é ideal para os mais variados biotipos, exatamente por não ficar colada.

2- Calça social

A calça social é para quem quer acertar de primeira ao escolher um modelo para o ambiente de trabalho. Basicamente, ela é formal e pode ser encontrada com diferentes cortes, desde modelos mais justos – estilo skinny – até as mais soltinhas. O mais importante é que ela tem aquele toque sério, indispensável para o trabalho.

3- Calça jeans skinny

Prático e fácil de combinar, o jeans skinny fica ótimo para quem trabalha em um ambiente mais casual. Ele fica bem com tudo, desde uma regata comportada até uma camisa social. Nos pés, salto ou sapatilha finalizam o visual. Aqui, o único cuidado é com o seu biotipo, para não chamar a atenção para o bumbum ou pernas.

4- Calça pantacourt

Ideal para os dias mais quentes, a calça pantacourt será uma ótima aliada para quem não gosta de usar saias sociais e não pode usar shorts ou bermudas no ambiente de trabalho. Moderna e mais larguinha nas pernas, deixa os tornozelos de fora, mas sem perder sua elegância.

5- Calça pantalona

Bonita e confortável, assim podemos definir a calça pantalona, também ideal para os dias mais quentes. Seu tecido é mais fresco e o modelo fica soltinho no corpo. Se a empresa em que trabalha é mais formal, basta investir nas pantalonas feitas de linho, que darão o toque de elegância ideal.

6-Calça jeans reta

Discreta, a calça jeans reta é perfeita para quem não deseja marcar muito o corpo. Pode ser usada em ambientes formais ou mais casuais, ainda mais se você apostar nas lavagens mais escuras, com tons próximos ao preto. O que define o visual é a camisa ou camiseta escolhida e os calçados, inclusive, a sapatilha ou o salto médio são boas escolhas.

7- Calça mom jeans

Sucesso na década de 90, a calça mom jeans também combina com o look trabalho. Basta combinar com um cinto e um salto, que darão toda a elegância ao modelo. Como o corte é reto e discreto, assim como na calça jeans reta, a dica é investir em tons mais escuros.

8- Calça de couro

Para os dias mais frios, a calça de couro na cor preta pode ser interessante, ainda mais quando orna com um blazer, também preto. Você pode criar um visual bastante formal e ainda estar preparada para enfrentar um dia gelado. Nos pés, a sapatilha ou o sapato bico fino complementam o look.

9- Calça jeans boyfriend

Apesar de ser mais despojada, a calça jeans boyfriend também pode aparecer no ambiente de trabalho, desde que o local seja mais casual. Como são modelos com rasgos, aposte naquelas que não trazem tantos detalhes, assim, o visual fica estiloso como com qualquer outro modelo de calça.