Mais uma Black Friday de passagens: Voos de ida e volta por apenas R$ 540 Montes Claros/SP

* Por: da redação - 14 de novembro de 2020.

A Black Friday 2020 acontece oficialmente no dia 27 de novembro, mas pelo segundo final de semana consecutivo as companhias aéreas lançam descontos especiais para todos os destinos nacionais. De Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) as passagens de ida e volta podem ser compradas nesta promoção por apenas R$ 540,40. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Se a viagem for para Belo Horizonte você pagará R$ 308,42 (ida a volta) em voo direto da Azul saindo de Montes Claros. Os outros destaques são as passagens de ida e volta para Brasília por R$ 487,19, Rio de Janeiro por R$ 715,81, Recife a R$ 757,78 e para Curitiba as passagens de ida e volta para embarque em Montes Claros estão disponíveis nesta promoção por R$ 776,43,

Garanta aqui as passagens de ida e volta Montes Claros/ SP por R$ 540

Voos de ida e volta BH/Vitória por apenas R$ 262.40

Nos voos de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) para a cidade do Rio de Janeiro as passagens de ida e volta custam apenas R$ 262,33, além das promoções para São Paulo por R$ 238,61 e Vitória a partir de R$ 262,40. Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas.

Os voos selecionados pela nossa equipe são para viagens nos meses de novembro e dezembro deste ano, exceto nos feriados, mas você encontra voos baratos para outras datas e outros destinos. Basta pesquisar a data no link que está no final deste post.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BELO HORIZONTE

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais